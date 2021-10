Crânio é encontrado em um terreno baldio no município de Monte Alegre de Sergipe

Um crânio foi encontrado em um terreno baldio na área urbana de Monte Alegre de Sergipe nesta quarta-feira (20).

A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estiveram no local para a realização de exames e recolhimento do crânio.

A Polícia Civil está realizando diligências para identificar a origem do crânio, já que, aparentemente, foi retirado do local onde estava e colocado no terreno baldio.

Informações e denúncias que possam contribuir com o caso podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181).