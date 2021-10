Criança que estava desaparecida é encontrada morta no Morro do Avião, no bairro Santa Maria

A policia conseguiu localizar o corpo de uma menina de apenas seis anos que estava desaparecida desde o final da tarde dessa quarta-feira (20).

O corpo da menina identificada como Lorrany, foi encontrado morto na região do Morro do Avião, no bairro Santa Maria, em Aracaju, no início da tarde desta quinta-feira (21).

A informação foi confirmada pela Polícia Militar que foi até o local já que um suspeito foi preso e uma multidão de pessoas está concentrada em frente à delegacia do bairro.

O suspeito de praticar o crime, trabalhava na mesma rua onde a criança morava e as informações extraoficiais apontam que ele costumava oferecer doce para a vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. Bombeiros também foi acionado.

Foto redes sociais