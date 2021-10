Edvaldo viaja para Dubai e Katarina assume interinamente

O prefeito Edvaldo Nogueira transmitiu o cargo à vice-prefeita, Katarina Feitoza, nesta quinta-feira, 21. O gestor de Aracaju ficará ausente pelos próximos 10 dias, quando participa da Expo 2020 Dubai, a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), entidade da qual é presidente. Além de palestrar no evento sobre Saúde e Tecnologia, em sua passagem pelos Emirados Árabes, Edvaldo também participará da 5ª Conferência Global sobre Tecnologia e Inovação Sustentáveis (G-STIC). Neste período, a administração do município ficará sob a responsabilidade da vice-prefeita.

“Estou muito feliz de participar deste grandioso evento, que é a Expo Dubai, como palestrante, a convite da Fiocruz e da FNP. É uma honra, para mim, poder representar os prefeitos e prefeitas do nosso país, levando nossa experiência no combate à pandemia, o uso da tecnologia nesse enfrentamento e, mais do que isso, como a saúde pode ser um instrumento de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há uma preocupação no mundo inteiro, a pandemia causou desequilíbrios e, neste evento, discutiremos formas para retomar os eixos. Vou me dedicar, o máximo que puder, para trazer resultados não apenas para a nossa cidade, mas para o nosso país”, destacou.

Ao oficializar a transmissão de cargo, com a presença de secretários municipais, o gestor enfatizou, ainda, que, além de palestrar no evento, a viagem para os Emirados Árabes terá como foco uma visita à cidade de Masdar, além da participação na G-STIC. “Masdar é conhecida mundialmente por possuir o maior aporte tecnológico, no que diz respeito ao uso da tecnologia para o desenvolvimento, então buscarei experiências enriquecedoras para a nossa cidade e para que possamos seguir avançando na construção da cidade inteligente e sustentável. Além disso, terei um encontro com o grupo realizador da G-STIC, no qual poderei aprofundar relações, e participarei do pavilhão de São Paulo em Dubai, com a presença de diversos empresários, abrindo a possibilidade de investimentos para o Brasil. Então, será uma grande oportunidade”, frisou.

Edvaldo enfatizou, ainda, sua tranquilidade ao transmitir o cargo para Katarina. “Não tenho dúvida de que Katarina governará plenamente, dando continuidade ao nosso trabalho, que tem como ponto focal o Planejamento Estratégico. Katarina tem capacidade, experiência, está ao meu lado, acompanhando todos os passos da gestão há oito meses, além de ser uma pessoa leal, amiga, companheira de todas as horas. Por isso, viajo tranquilo, com a certeza de que deixo a cidade em boas mãos”, afirmou.

“Seguiremos trabalhando de maneira correta e eficiente”

Do mesmo modo, a vice-prefeita Katarina Feitoza agradeceu a Edvaldo pela confiança depositada nela. Katarina afirmou que seguirá “como uma discípula da gestão, tocando as ações encabeçadas por Edvaldo, como já vinha acontecendo”. “Para mim, é um orgulho muito grande ter um representante como o senhor em Dubai, falando sobre a sua vasta experiência de gestão. Acredito nesse compartilhamento de informações com o próximo como uma forma de crescimento mútuo, e fico muito honrada em poder lhe ajudar nesta missão, estando à frente da Prefeitura pelos próximos dias”, salientou.

A vice-prefeita reiterou, ainda, que “com toda certeza, contará com o apoio dos secretários, que seguirão exercendo suas funções, muito bem, como sempre o fizeram”. “A máquina anda sozinha na Prefeitura de Aracaju porque possui um grande líder, que é Edvaldo. Acredito muito nesta equipe e estou certa de que todos seguirão trabalhando de maneira correta e eficiente, como tem sido feito. Estarei aqui, disposta e sempre pronta a ajudar, no que for preciso, para que o nosso prefeito possa cumprir com sua missão, no evento, tranquilamente”, reforçou.

Fotos: Ana Lícia Menezes