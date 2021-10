Emília alerta para transmissão comunitária da variante Delta

Após ter conhecimento da confirmação, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da transmissão comunitária da variante Delta em Sergipe, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) esboçou preocupação sobre o assunto durante pronunciamento na Câmara de Vereadores.

A transmissão comunitária é aquela em que não é possível rastrear a origem da infecção e indica que o vírus está circulando entre a população.

De acordo com a parlamentar, mesmo com o avanço considerável da vacinação, o momento ainda é de cuidados. ” A transmissibilidade dessa variante Delta, também conhecida como variante indiana, é três a quatro vezes maior que a cepa original. Ou seja, é muito sério. Não estamos livres. A pandemia ainda existe. Já progredimos muito no quesito vacinação, é verdade, mas não podemos recuar nos cuidados de biossegurança para evitar o contágio do vírus”, declarou.

Afastamento do Prefeito

Ainda em sua fala, Emília criticou o afastamento de 10 dias do Edvaldo Nogueira(PDT) que participará da Expo 2020 Dubai e da Quinta Conferência da G-STIC. “Desejo boa sorte a vice Katarina Feitosa, que ficará à frente da administração por esses dias, mas, sinceramente, não vejo muito resultados nessas viagens. Na outra gestão também foi feita uma viagem nesse sentido. Mesmo ele alegando que vai em busca de recursos. Não é um bom momento”, pontuou.

Andrea Lima

Foto: César Oliveira