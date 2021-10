“Fake news é um crime que deve ser combatido”, diz Bittencourt após informação divulgada por parlamentar da oposição

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou o Pequeno Expediente da Sessão Ordinária desta quinta-feira, 21, para externar a sua indignação com a divulgação de uma fake news referente a reintegração de posse que aconteceu na última terça-feira, 19, no terreno do clube da antiga Telergipe.

Durante a sua fala, Bittencourt confessou que ficou surpreso por saber que a notícia foi divulgada pela vereadora Professora Ângela (PT), já que o mesmo tem uma grande admiração pela parlamentar.

“Esse ato que foi praticado pela professora não é um ato que resulta da desinformação, ela sabe que não foi uma ação da prefeitura. Não é um ato que resulta do equívoco, ninguém disse a ela que era uma ação da prefeitura. Ela é uma pessoa informada. A notícia é mentirosa, não corresponde com a verdade, a notícia não contribui para o esclarecimento, nem para a cidadania. É uma notícia que distorce a realidade em favor da construção de uma narrativa agressiva, violenta e mentirosa”, destacou o vereador.

Ainda em sua fala, o parlamentar esclareceu que a ação resultou de uma decisão judicial determinando que as famílias das ocupações Marielle Franco, Terra Santa e Brisa Mar desocupassem o terreno. “Essa desocupação foi resultado de uma ação na justiça dos proprietários do terreno. A prefeitura vai fazer reintegração de posse de propriedade privada!? Propriedade que não pertence a prefeitura!?” questionou.

“A vereadora não se confundiu, porque ela sabe o que efetivamente aconteceu. E portanto, ela não pode dizer que foi reintegração de posse da prefeitura. O que aconteceu foi que a prefeitura disponibilizou a Secretaria da Assistência Social para fazer o cadastramento das pessoas, como habitualmente faz. Portanto, acusar a prefeitura de Aracaju por ter feito essa reintegração de posse é uma coisa mentirosa. E a mentira quando propagada e colocada nos meios de comunicação, essa mentira é fake news. Fake news é um crime que deve ser combatido”, pontuou.

O parlamentar também se mostrou surpreso com o fato do senador Rogério Carvalho (PT) ter compartilhado o mesmo material e fez um questionamento: “com que propósito um senador da república faz isso? Um senador que constantes vezes tem se manifestado contra as fake news e tem dito que está sendo vítima de fake news. Só é fake news quando ele é atingido? E quando é para atingir o outro, alguma ação que ele tenha realizado não é fake news!? Será que a luta do senador contra as fake news é uma luta fake!?”, finalizou.

Por David Rodrigues

Foto: Agência CMA