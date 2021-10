Feira de Livro de Itabaiana acontecerá dias 30 e 31 outubro

Lançamentos de livros, sessões de autógrafos, declamações, Cosplay, exposição de carros antigos e shows artísticos serão uma das atrações da Feira de Livro de Itabaiana, evento cultural que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro no Shopping Peixoto. O evento é realizado pelos escritores Antônio Saracura e Domingos Pascoal. Todos os protocolos de seguranças estarão garantidos.

A estrutura do evento estará espalhada por todo corredor do shopping, além das exibições na Praça de Alimentação. Na programação bastante eclética contará com a apresentação da Sociedade Filarmônica 28 de Agosto (SOFIVA), aboios, modas de violas, clube de astronomia, amostra de artes plásticas e entrega de troféus pelo Shopping Peixoto em homenagem a incentivadores da cultura.

De acordo com o organizador, Antônio Saracura, este evento é um seguimento da Bienal do Livro de Itabaiana. “Estamos promovendo semanalmente eventos virtuais, com lives, e nos dias 30 e 31 de outubro, no Shopping Peixoto, iremos realizar o evento presencial. Além da toda a programação, estaremos distribuindo Biens, moeda válida no evento, para os estudantes de escolas públicas que apresentarem a carteirinha e estiverem acompanhados de professores”, comentou.

Outro ponto destacado pelo motivador cultural é a presença de escritores. “Até o momento temos 30 escritores confirmados, que enviaram e-mail garantindo a participação. Nossa ideia é que este evento seja realizado em anos pares, que não acontece a Bienal, para continuar incentivando a cultura em Sergipe. Agradeço a colaboração dos organizadores da Bienal, Honorino Júnior, Carlos Eloy e Jamisson Machado”, disse Saracura.

Por Danilo Cardoso