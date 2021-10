Fundat divulga 28 novas vagas de emprego e estágio para várias áreas em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio do serviço de encaminhamento de mão de obra realizado pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), está ofertando novas oportunidades de emprego para a população.

Desta vez, são 28 vagas, distribuídas nas áreas de mecânico de automóveis, polidor e lavador de veículos, ajudante de refeitório, mecânico de máquina de costura doméstica e industrial, vendedora, arquivista, pizzaiolo, servente de obras, auxiliar de lavanderia, líder de bar e restaurante, estágio em Ciências Contábeis, além das vagas para servente de obras e auxiliar de lavanderia, destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Os interessados em se candidatar às vagas devem cadastrar ou atualizar o currícul junto à Fundat, acessando o link https://bityli.com/39jeb, que também está disponível na Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju. Também é possível se candidatar às vagas comparecendo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro ou por meio do telefone (79) 9 9132-1200, fornecendo as informações solicitadas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Pré-requisitos

Mecânico

Ensino fundamental incompleto

Experiência em manutenção de máquina de costura doméstica e industrial

Polidor e lavador de veículos

Experiência em lavagem de veículos, polimento e higienização

Mecânico de automóveis

Experiência na área

Ajudante de refeitório

Experiência na área

Vendedora

Experiência na área

Estágio em Ciências Contábeis

Cursando o Ensino Superior

Arquivista

Curso Superior completo e experiência na área

Líder de Bar e Restaurante

Ensino médio completo e experiência na área

Pizzaiolo

Ensino médio incompleto e experiência na área

Vagas para Pessoa com Deficiências (PCD)

Servente de obras

Ensino fundamental incompleto

Auxiliar de lavanderia

Ensino Médio completo

