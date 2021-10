Incêndio atinge residência localizada na Rua Itabaiana em Aracaju. Ninguém se feriu

Um incêndio foi registrado no inicio da manhã desta quinta-feira (21) e atingiu uma casa localizada na Rua Itabaiana, próximo à Avenida Barão de Maruim, no Centro de Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) são de que um trecho da rua está interditado.

No momento do incêndio, duas pessoas estavam no local. Ninguém ficou ferido.

As informações passadas por um dos moradores informou que o acidente pode ter iniciado em uma ratoeira elétrica que estava ligada e pode ter entrado em curto-circuito.

As chamas que começaram no segundo pavimento foram controladas. Todo o telhado da casa, que tem 23 cômodos, foi comprometido.

Foto redes sociais