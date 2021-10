João Daniel quer que o ministro explique risco de desabastecimento 

O deputado federal João Daniel (PT/SE) apresentou na Comissão de Desenvolvimento Regional e Amazônia (Cindra) da Câmara o requerimento 42/2021 convidando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para prestar esclarecimentos sobre o risco de desabastecimento de combustíveis no mês de novembro. A demanda decorre da informação tornada pública pela Petrobras de que não poderá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro, que, segundo a empresa, teriam vindo acima de sua capacidade de produção, acendendo um alerta para distribuidoras, que apontaram para risco de desabastecimento no país.

Segundo o parlamentar, a Petrobras não explica, no entanto, em que se baseia a demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o mês de novembro próximo que impedem a petroleira de atender um aumento da ordem esperada, até porque a economia brasileira não tem acenado para o crescimento suposto de 20% da demanda. “Sabe-se que a Petrobras, com a lógica neoliberal do governo, abandonou a sua estratégia de produção de combustíveis que foi relegada, com o abandono da prioridade de suas refinarias e distribuição”, disse.

Para João Daniel, a divulgação dessa informação causa apreensão em todos os setores, não só dá economia, mas também de riscos em todos os segmentos de serviços, como redes hospitalares, suprimento de alimentos, medicamentos, entre outros. Ele acrescenta que a ida do ministro de Minas e Energia para a Cindra se justifica, não só pelo seu papel de cuidar da integração nacional, mas também por sua atuação na Amazônia, cuja dependência chega ao setor de energia, em razão da sua matriz elétrica.

“Assim, para explicar esse risco divulgado pela Petrobras, espero a aprovação deste requerimento para que possamos receber o ministro de Minas e Energia na Comissão, uma vez que a empresa é subordinada a essa Pasta”, acrescentou o deputado João Daniel.

Por Edjane Oliveira