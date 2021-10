Nova unidade do Sesc Comércio será inaugurada dia 25

A nova unidade do Sesc Comércio – Raymundo Juliano será aberta ao público na próxima terça-feira (26). Na segunda-feira (25), às 17h, haverá uma solenidade de inauguração respeitando todos os protocolos de saúde e segurança em combate à Covid-19.

O espaço localizado na Av. Otoniel Dória, 464, no Centro de Aracaju, é um presente do Sistema Fecomércio/Sesc para toda a população sergipana, especialmente para os trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo e seus dependentes.

“O novo Sesc Comércio é mais um sonho realizado. O comerciário de Aracaju merecia uma unidade como essa, que leva o nome de um dos grandes homens da história do comércio sergipano, Raymundo Juliano. Estou muito feliz em poder entregar mais uma obra da nossa administração à frente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, nesse momento de crescimento de nossas ações”, ressaltou Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

A unidade recebeu um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões para a construção do imóvel de mais de 2,8 mil m² e três pavimentos. “Vamos ampliar a oferta de serviços para a população em um espaço confortável e moderno, promovendo bem-estar e qualidade de vida principalmente para os comerciários. Só temos a agradecer ao Departamento Nacional, ao presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, e a todos os conselheiros da instituição que apoiaram essa iniciativa grandiosa”, destacou Aparecida Farias, diretora regional do Sesc.

O prédio está equipado com cozinha, câmaras frigoríficas, almoxarifado, depósitos, vestiários, Central de Relacionamento com o Cliente, lanchonete, restaurante com 300 lugares, além de auditório para mais de 140 pessoas, sala de jogos, varanda com poltronas e sofás e o Memorial Raymundo Juliano, que traz a história desse ilustre comerciante sergipano.

Expectativa

Quem frequenta o restaurante do Sesc Comércio instalado há quase 20 anos no coração da cidade revela a expectativa para o novo espaço.

“Estou ansioso, toda vez que eu passo e vejo o local tenho certeza que vai ser ótimo. Se aqui já é bom, imagine lá!”, destacou o comerciário, Joseval Ferreira de Jesus Júnior. “Já vemos que vai ser coisa de primeiro mundo”, reforçou o comerciário, Jorge Souza Oliveira.

Homenagem

O Memorial Raymundo Juliano foi instaurado logo na entrada do Sesc Comércio, onde há uma reprodução do famoso Bar Central, primeiro negócio do empreendedor e ponto de parada de ônibus no município de Estância.

O Sesc Comércio recebeu o nome do empresário sergipano que se destacou nacionalmente no mundo do empreendedorismo por seu talento e caráter. Raymundo Juliano começou a trabalhar cedo. Com apenas oito anos de idade começou a engraxar sapatos e aos 10 vendia jornais e revistas até em povoados vizinhos.

O empresário sergipano investiu nos segmentos de comércio atacadista, varejista, automóveis, combustíveis, construções, hotelaria e agronegócio.

Serviço

O Sesc Comércio vai abrir de segunda a sexta-feira. O restaurante terá capacidade de servir mil refeições no período das 11h às 14h.

Já a lanchonete, o Memorial Raymundo Juliano e a Central de Relacionamento com o Cliente vão funcionar das 8h às 18h.

Fonte e foto assessoria