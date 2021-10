Parque Poxim comemora um ano neste mês de outubro

Energisa realiza ações para celebrar data

Mais de 30 mil visitantes passaram pelo Parque Ecológico Poxim, desde a sua inauguração em outubro de 2020. Em comemoração ao aniversário de um ano do parque, a Energisa Sergipe realizou ação na quarta-feira, 20, com apresentação de teatro sobre o meio ambiente e apresentação da Orquestra Jovem de Sergipe.

Com foco na sustentabilidade, visando a preservação ambiental, lazer e bem-estar para a população, foram plantadas duas mil mudas nativas da Mata Atlântica no Parque Poxim. Além disso, toda estrutura do parque foi erguida com materiais sustentáveis, a exemplo da madeira de eucalipto.

Os sergipanos podem aproveitar os principais atrativos: brinquedos, quiosques, uma academia e um píer de contemplação do rio Poxim. O parque foi construído com o objetivo de ser um espaço educacional para as crianças e jovens, buscando proporcionar maior contato com a natureza, além de contribuir com a conscientização ambiental.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca a importância do parque para a população. “O objetivo da Energisa com a construção deste espaço é contribuir para conscientização das pessoas e aprendizado para as futuras gerações sobre a importância da conservação do meio ambiente, reforçando assim, o compromisso da Energisa com a sustentabilidade socioambiental do estado de Sergipe. Hoje trouxemos algumas atrações para o público para celebrar o primeiro aniversário do parque”, afirma.

A apresentação sobre o meio ambiente e a importância da redução do consumo de energia elétrica com o Grupo Eitha foi uma das atrações do evento. Os alunos do Colégio Pró-Mundo acompanharam atentos a apresentação. “Achei muito legal. A peça foi muito bem elaborada e aprendi que não pode desperdiçar água e energia, e que não pode poluir o meio ambiente”, afirma a aluna Maria Cecília Pessoa Prado.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também prestigiou o evento e destacou a importância do parque para os aracajuanos. “O Parque Ecológico Poxim é um espaço extraordinário e que se soma aos demais parques da nossa cidade, proporcionando lazer aos aracajuanos. Apesar de novo, ele tem feito grande diferença na vida da nossa população, especialmente por ter um modelo diferente, sustentável, com grande área de preservação ambiental. Por tanto, vê-lo assim, tão bem frequentado pelas crianças e adolescentes da nossa cidade, me deixa muito alegre. É mais uma parceria entre a Prefeitura e Energisa pelo bem da população”, afirmou.

A apresentação do quinteto da Orquestra Jovem de Aracaju fechou a programação de comemoração de um ano do Parque Poxim. A Orquestra conta com o apoio da Energisa Sergipe desde o início do projeto, em 2014, e atualmente atende 270 alunos. A instituição é um instrumento de desenvolvimento social e profissional para os jovens do Bairro Santa Maria e 17 de Março, em Aracaju, pois, impulsiona também a educação e promove a inclusão social destes jovens através da música.

