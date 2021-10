Plano diretor: sugestões da população serão avaliadas

Encerrada a fase das consultas públicas, realizadas entre os meses de agosto e outubro, a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Aracaju entra em uma nova fase, quando as propostas e sugestões feitas pela população serão avaliadas pela equipe técnica da Prefeitura.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, avalia o resultado das audiências como muito promissor. “Recebemos um volume muito grande de sugestões. Agora, começamos a próxima etapa, que é analisar todas as propostas, compilar todo esse material e acrescentar à minuta do Plano Diretor àquelas que forem tecnicamente viáveis”, detalha.

Ferrari informa que a equipe que fará a análise das sugestões é multidisciplinar, composta por técnicos de diversas áreas e secretarias da Prefeitura. “Essa diversidade é fundamental para garantir o olhar plural, que leve em conta as diversas demanda e anseios da população aracajuana”, ressalta.

Após a avaliação e inserção das propostas da população, será finalizada a redação da minuta para ser apresentada ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (Condurb) e, posteriormente, à Câmara Municipal de Aracaju.

Participação popular

No total, foram realizadas oito audiências públicas, em pontos estratégicos, contemplando todas as regiões da capital, com a participação presencial de 1.336 pessoas, que registraram 149 contribuições verbais e 48 por escrito.

A partir da audiência que aconteceu na sede da Emsurb, no bairro Ponto Novo, realizada em 30 de setembro, os encontros passaram a ser transmitidos pelo canal do YouTube da Prefeitura, com 1.972 acessos, 489 comentários, que serão avaliados como sugestões pela equipe técnica, e 23 contribuições.

Além dos encontros presenciais e das transmissões online, a população pôde contribuir, também, com sugestões através da consulta online, que ficou disponível no site da Prefeitura de 13 de agosto a 15 de outubro. Nesse período, foram registrados 11.579 acessos e 437 contribuições.

Ferrari destaca que, devido à pandemia, foi necessário encontrar meios para dar continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor, mas garantindo que a população pudesse contribuir. “Por isso estendemos o prazo da consulta online, fizemos a transmissão das audiências presenciais e decidimos considerar os comentários no YouTube como sugestões a serem avaliadas”, comenta o secretário.

Foto: Marcelle Cristinne