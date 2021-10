Polícia Civil prende em Sergipe um suspeito de fraudar concurso público em Alagoas

Em operação conjunta com a Polícia Civil de Alagoas, foi preso José Melque de Jesus Durval. Ele foi preso, nesta quinta-feira (21), pela Polícia Civil de Sergipe na cidade de Riachão do Dantas. José Melque é um dos investigados por participar de fraudes em concursos públicos de instituições da segurança pública de Alagoas.

As investigações comprovaram que ele teve acesso ao gabarito da prova, alguns dias antes do certame, e o compartilhou com outros candidatos. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Alagoas e ocorreu simultaneamente nos Estados de Sergipe, Bahia, Alagoas e Pernambuco, onde foram cumpridos mais de trinta mandados de prisão e de busca e apreensão.

Em Sergipe, a operação contou com a participação da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Delegacia de Riachão do Dantas e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), de Alagoas.

O preso foi conduzido para Maceió (AL), onde ficará à disposição da Justiça alagoana.

Outros estados

Em Pernambuco, foram nove mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. Na Paraíba, foram quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão. Um homem preso em João Pessoa (PB) é ex-policial militar de Alagoas e é suspeito de ser chefe da organização criminosa. Ele já foi alvo de outra operação sobre fraude a concursos. Uma quarta pessoa foi presa em Alagoas.

