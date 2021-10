Polícia Federal apreende 11 quilos de cocaína pura na BR 101, próximo a Cristinápolis

A Polícia Federal em Sergipe apreendeu na madrugada desta quinta-feira (12), cerca de onze quilogramas de Cocaína pura, que estavam sendo transportadas em um caminhão de carroceria aberta, escondida entre caixas plásticas agrícolas de hortifruti.

A PF informou que a droga após ser manipulada e processada com outros produtos químicos poderia ser aumentada até quatro vezes para venda no varejo. Pelas características da droga e pelo grau elevado de pureza, há indícios que seja oriunda do Peru.

A apreensão ocorreu após investigações realizadas pela PF sobre transporte de drogas para o Estado de Sergipe e região Nordeste, que era realizado com frequência através de um caminhão branco, carroceria de madeira e com placas do Estado de Sergipe.

A PF realizou operação de “barreira policial” na BR 101, próxima a cidade de Cristinápolis, com o objetivo de localizar, identificar e apreender o referido veículo.

O condutor do veículo era um homem de 24 anos de idade, Sergipano da cidade de Itabaiana.

O mesmo foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe onde foi autuado por Tráfico Interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado, ficando à disposição da Justiça Estadual.

Com informações e foto da PF/SE