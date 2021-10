Prefeito Cristiano Viana visita obras de reforma de duas escolas de Simão Dias

Na manhã desta quinta-feira (21), o prefeito Cristiano Viana visitou obras de reforma, manutenção e adaptações de dois prédios escolares, componentes da rede municipal de ensino.

As reformas estão sendo realizadas na Escola Municipal Maria Eloíza Batista Santos, localizada no povoado Sítio Alto e na Creche Manoel José de Matos, no conjunto Caçula Valadares.

“Visitei o povoado Sítio Alto e acompanhei de perto a reforma da Escola Maria Eloíza Batista Santos. Determinei a Secretaria de Educação que realizasse uma reforma de qualidade, com forro novo, piso novo e pintura, com objetivo de dar mais dignidade e melhor servir aos nossos alunos”, declarou o prefeito.

Após visitar o povoado Sítio Alto, o gestor simãodiense também esteve na Creche Manoel José de Matos. “Também fiz questão de visitar a reforma da creche do conjunto Caçula Valadares e com fé em Deus já na próxima semana a obra estará concluída e será entregue aos alunos da rede municipal de Simão Dias. É compromisso com você, Nossa Força, Nossa Gente”, finalizou o gestor.

ASCOM – Prefeito Cristiano Viana