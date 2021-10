Presidente e ex do CRCSE destacam atuação de Salete Barreto

Com mais de 30 anos de atuação profissional, a candidata à presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) pela Chapa 1, Salete Barreto, é considerada um símbolo de ética, força e luta em defesa da inclusão das mulheres na profissão. Essa trajetória no movimento contabilista lhe rendeu reconhecimento entre a classe e o apoio de grandes nomes da categoria.

De acordo com o atual presidente do CRCSE, Vanderson Melo, o Conselho de Contabilidade tem tido gestões austeras e transparentes, que aplicaram os recursos de acordo com a legislação. Para ele, o grupo liderado por Salete Barreto é capaz de manter as boas práticas que transformaram o CRCSE em uma instituição de respeito e credibilidade.

“A líder da chapa, a contadora Salete Barreto, é comprometida, séria, já conhece o CRC e estará rodeada de pessoas íntegras e competentes, para que o seu conselho continue em boas mãos e orgulhando a classe contábil sergipana”, afirma Vanderson Melo.

A ex-presidente do CRC, Ângela Dantas, conhece Salete Barreto há anos e classifica a contadora como uma profissional respeitada e querida, com experiência e conhecimento da classe, que ocupou importantes cargos nas entidades contábeis sergipanas, inclusive no SESCAP, onde é diretora.

“Salete sempre se destacou por sua solidariedade com os colegas, pela sua ética com clientes e profissionais e por sua luta em defesa dos nossos interesses.De Salete todo mundo fala bem. Ela não vai ser presidente para satisfazer a um projeto pessoal de poder, e sim um projeto de grupo, do coletivo, pensando em toda classe contábil sergipana”, ressalta Ângela Dantas.

POR ASCOM/CHAPA1