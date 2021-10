Saiba como participar do McDia Feliz 2021, que acontece neste sábado

O McDia Feliz, uma das principais campanhas de arrecadação de recursos para causas infantojuvenis do país, acontece no próximo sábado (23), beneficiando o Instituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.

Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac em todos os restaurantes McDonald’s participantes do Brasil será revertida para a iniciativa. Para contribuir, o consumidor pode fazer seu pedido pelos diversos canais da rede, além do balcão, como McDelivery, Drive-Tudo e Méqui Sem Fila.

Já quem adquiriu os tíquetes antecipados para o McDia Feliz, poderá fazer a troca por seu Big Mac presencialmente, no balcão ou Drive-Tudo dos restaurantes participantes.

O McDonald’s realiza a iniciativa seguindo uma série de medidas que priorizaram a saúde e segurança dos clientes, funcionários e parceiros da rede, guiadas pelo programa McProtegidos e respeitando todas as legislações locais referentes à flexibilização do comércio em cada região do país.

Em 2020, o McDia Feliz arrecadou R$ 19.8 milhões, que beneficiaram 68 projetos de 59 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 21 estados brasileiros, impactando mais de 154 mil crianças e jovens em todo o país. A ação beneficiou, ainda, projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, que permitiram a formação de mais de 100 mil educadores, responsáveis por levar educação de qualidade para mais de 1 milhão de crianças e jovens das redes públicas de ensino, em diversas regiões do país.

Desde sua primeira edição, em 1988, a campanha já arrecadou mais de R$ 300 milhões.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da marca nessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). No Brasil, são mais de 1.040 unidades, empregando mais de 50.000 pessoas. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com.

Fonte e foto assessoria