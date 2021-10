Senador Alessandro é o melhor parlamentar de Sergipe segundo o Prêmio Congresso em Foco

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é o parlamentar sergipano melhor avaliado pelo Prêmio Congresso em Foco. Vieira foi premiado em quatro categorias, e teve seu trabalho reconhecido pela sociedade, pelos jornalistas e pelo júri técnico.

Alessandro Vieira ficou em 2º lugar na categoria senadores mais bem avaliados pelo júri técnico; em 2º lugar na categoria senadores mais bem avaliados pelos jornalistas; e um dos 6 senadores mais bem avaliados pela sociedade. A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta quinta-feira (21), em Brasília.

Nesta 14º edição do Prêmio Congresso em Foco, o senador Alessandro Vieira também teve o trabalho reconhecido no tema Clima e Sustentabilidade, figurando como 4º parlamentar do Congresso mais relevantes na categoria.

Alessandro Vieira, que foi relator do Auxílio Emergencial no Senado, virou referência nas sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, onde aplicou sua experiência de delegado da Polícia Civil, contribuindo com a produção de informações relevantes para a investigação. Em setembro, o senador lançou seu nome como pré-candidato à Presidência da República, fortalecendo o rol de pré-candidaturas para a formação da chamada “terceira via”.