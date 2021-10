SergipePrevidência e Ipesaúde realizam ações do Outubro Rosa

É por buscar atender, acolher e orientar os segurados, pensionistas e dependentes previdenciários que o SergipePrevidência e o Instituto de Promoção e Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realizaram nesta quarta, 20, ação em homenagem ao Outubro Rosa, campanha anual de maior conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.

Realizada na sede do SergipePrevidência, com enfermeiras do Ipesaúde, a iniciativa atendeu a mais de 50 pessoas, entre colaboradores, segurados, pensionistas e dependentes previdenciários. Foram feitas aferição de pressão, testes rápidos de Diabetes e esclarecidas dúvidas referentes ao exame de toque, quando se pode notar alguma alteração suspeita na mama, antes da consulta ao médico especialista, para diagnóstico detalhado.

A segurada Jesilda Lino dos Santos é professora aposentada da rede estadual de ensino. Ela mora no Povoado São Pedro, no município de Telha, e costuma se consultar e fazer exames na clínica do Ipesaúde em Propriá, cidade vizinha.

“Vim no SergipePrevidência para resolver uma questão da minha aposentadoria. Enquanto aguardava chamar minha senha, medi minha pressão e fiz o teste de Diabetes. Faço meus exames todo ano, estão todos em dia, atualizados. Tive um pico de pressão alta, uma vez, há muito tempo, por um problema na família, que me preocupou muito. Mas a saúde foi tratada, com acompanhamento médico e medicação, e o problema familiar resolvido. Costumo fazer meus exames de rotina, pra me prevenir e me cuidar. E é por me cuidar que aproveitei essa ação do Outubro Rosa. As enfermeiras disseram que está tudo bem, graças a Deus”, afirma Jesilda.

Idealizada por Mara Araújo, coordenadora do Serviço Social do SergipePrevidência, a iniciativa integra um cronograma de futuras ações. “Nossa proposta é de nos aproximar dos nossos segurados, aposentados, pensionistas e dependentes previdenciários, atendendo, acolhendo e cuidando de cada um deles. Mesmo já fazendo isso em nosso dia a dia, essas ações pontuais, temáticas, também são essenciais no relacionamento com nosso público. Tanto do SergipePrevidência, quanto do Ipesaúde, a quem agradecemos pela parceria de sempre”.

Para a assessora de comunicação do Ipesaúde, Bruna Cury, as ações humanizam ainda mais o serviço. “Nosso objetivo é, sempre, acolher os beneficiários da melhor maneira possível. Ações integradas, como esta, visam, além da aproximação com o nosso público, uma maior conscientização e prevenção. Esta é a primeira de muitas”, finaliza.

