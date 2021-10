SES melhora a assistência ao paciente crônico do Huse

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), sai na frente mais uma vez quando o assunto é nova tecnologia em benefício da melhor assistência ao paciente. Prova disso, é o novo conceito que já está sendo utilizado pelos profissionais do hospital no que se refere ao tratamento de feridas infectadas. Trata-se do Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), um curativo novo que difere de tudo que está no mercado e que foi acrescentado na padronização do tratamento, com intuito de melhorar a qualidade da assistência aos pacientes, além de reduzir os custos e o tempo de internação deles no hospital.

A apresentação da nova tecnologia fornecida pela Empresa Essity Medical, foi feita pela enfermeira estomaterapeuta e gerente de assuntos clínicos da Essity, Rosangela Oliveira, durante um evento realizado para profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêuticos. Na ocasião, parabenizou pelo compromisso da instituição no cuidado com o paciente e seus profissionais.

“Eu vejo como um corpo de direção que enxerga de fato os números e que se propõe a atuar de uma forma assertiva. A ferida crônica tem infecções de pele decorrentes de feridas, elas consomem muito as instituições e os serviços, então quando a pessoa quer fazer uma boa gestão tem que olhar muitas coisas, mas é preciso dedicação para isso, então eu vejo o Huse como uma instituição com olhar voltado para o futuro, que tem compromisso com o seu paciente, que cuida das pessoas que cuidam. Uma instituição que olha tudo isso é uma instituição que cuida dos pacientes, funcionários, seus números, seu orçamento, eu vejo como uma instituição bem séria”, declarou Rosangela Oliveira.

A representante de vendas da Região Norte e Nordeste da Essity, Charla Palma, explica que o trabalho foi iniciado em 2020, exatamente no período da pandemia da Covid-19, o que para ela foi considerado um desafio numa região em que a Essity não era conhecida e onde grandes marcas já estavam no mercado. A nova tecnologia para o tratamento de feridas infectadas é o DACC, uma alternativa segura que o profissional pode estar utilizando sem nenhuma contra indicação e pode usar por tempo prolongado.

“Essa parceria junto com Huse que é um hospital de referência e a Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com a Comissão de Pele do hospital é para apresentar à administração pública que existem outras alternativas para o tratamento de feridas infectantes. O DACC é uma alternativa segura e com custo benefício bastante reduzido, então a gente vai poder mostrar através dos representantes do Huse essa análise de custo efetividade. O objetivo é reduzir o tempo de lesão dos pacientes para poder aumentar a rotatividade de leitos. A gente conseguiu em menos tempo cicatrizar de forma segura, com resposta rápida e redução de custo significativa”, explicou Charla Palma.

E foi esse estudo sobre redução de custos, além da eficácia do tratamento que foram determinantes para a contratação do serviço. Isso porque, os curativos de alta tecnologia custam em média, três vezes menos que manter o paciente internado no hospital. A enfermeira da Comissão de Pele do Huse, Mônica Rabelo, juntamente com as enfermeiras que atuam na área, apresentou três estudos de caso da Pediatria do Huse, realizado com três crianças com lesão por pressão crônica e que durante o tratamento usaram a nova tecnologia do DACC.

“Foi um sucesso o tratamento dessas crianças, houve uma melhora significativa, os pacientes já estavam sendo manipulados com outras coberturas e a gente ficou sem ter o que usar mais e apareceu a oportunidade da gente utilizar o DACC e os pacientes evoluíram bem a nova tecnologia física. As crianças acompanhadas são neuropatas, com altas taxas de permanência por conta dos problemas comuns para esses pacientes. Além da melhora da assistência que a gente deu, a gente também deu redução de custos, porque o curativo tem um custo menor que algumas outras coberturas que fazem o mesmo efeito de combate a infecção de ferida crônica”, pontuou Mônica Rabelo.

DACC

O Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC) é uma tecnologia física, com uma proteína hidrofóbica que tem na placa e que puxa a bactéria, o vírus, o fungo, tudo que está na ferida fica aderido na placa, quando o profissional faz a troca retira todo o vestígio com a limpeza. Todo paciente com feridas complexas crônicas, o tempo de tratamento é prolongado, geralmente são pacientes que evoluem com resistência e a ferida fica estagnada, então o DACC é uma alternativa segura que o profissional pode estar utilizando sem nenhuma contra-indicação por tempo prolongado.

A maioria das pessoas acreditam que só antibiótico causa resistência e o que se coloca sobre uma ferida não, não teria problema nenhum, porque é diferente da pessoa tomar algo e aplicar algo na pele, mas o que a ciência vem mostrando nos últimos vinte anos é que essa resistência também acontece sobre as lesões de modo em geral.

Foto: Flávia Pacheco