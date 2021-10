Shoppings de Aracaju apresentam cenários para o Halloween

Depois da comemoração pelo Dia das Crianças, a garotada se prepara para uma temporada divertidamente horripilante onde bruxas, caveiras, zumbis, múmias e abóboras assustadoras estão à solta. E para as famílias entrarem no clima do Halloween, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins apresentam cenários de arrepiar e atividades pra lá de divertidas.

Até 31 de outubro, o RioMar Aracaju agracia o público com painéis instagramáveis e muita animação. Bem ao estilo sombrio das aventuras de Harry Potter, nos Elevadores Não-tão-Assustadores, crianças, jovens e adultos dividem os espaços com personagens pra lá de medonhos. Em meio a criaturas do outro mundo, sustos e selfies, todos se divertem enquanto vão de um andar a outro.

Já a turminha da Patrulha Canina decorou a Baía da Aventura na Praça de Eventos Rio para receber o Dia das Bruxas. Durante o período de travessuras e gostosuras, as crianças que forem ao espaço para brincar, recebem kit almanaque + tattoo horripilante + guloseimas. E no dia 29, às 18h, a diversão ficará por conta da Parada de Halloween, com circuito de caça aos doces nas lojas do mall. A concentração será na Praça de Eventos Rio.

Gostosuras ou Travessuras

No Shopping Jardins, a programação de Halloween terá início no dia 25 de outubro, quando o empreendimento receberá painéis temáticos para o público tirar fotos pra lá de divertidas. O Jardim de Inverno, em frente à Praça de Alimentação Jardins também ganhará uma horripilante decoração.

E toda a garotada está convidada para participar da animada gincana ‘Doces ou Travessuras’ no dia 31 de outubro. Para participar, basta o adulto responsável ir ao Balcão de Informações (Portaria A), apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online e retirar a pulseira de acesso. Depois, é só caprichar na fantasia e curtir a aventura.

A gincana será realizada das 14h30 às 18h, em sete sessões de 30 minutos cada. O acesso será limitado a 30 crianças por vez e todas deverão estar acompanhadas por um adulto. O ponto de encontro será no Jardim de Inverno, onde os personagens Dona Bruxa, Poderoso Dracula e Múmia Faraó aguardarão os participantes para conduzi-los em uma animada caça aos doces.

No clima do Halloween

E para completar a festa, o look temático não pode ficar de fora. Nas lojas físicas e online dos shoppings RioMar Aracaju e Jardins, as famílias encontram tudo que precisam para um Dia das Bruxas inesquecível. Fantasias, acessórios, itens temáticos para decoração e muitas gostosuras integram o diversificado mix dos empreendimentos.

Acessando os sites riomararacajuonline.com.br e shoppinngjardinsonline.com.br ou os aplicativos RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online (Android e iOS), o consumidor encontra mais de 14 mil itens de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, livros, tecnologia e gastronomia. É possível incluir produtos de diferentes operações no mesmo pedido, além de agraciar as pessoas queridas ativando a função ‘presente’ no momento do check out.

As plataformas de compras online atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. As refeições são entregues em até 1 hora e os demais produtos em até um dia útil.

Da assessoria

Foto: Allisson Lima