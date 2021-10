Últimos dias para curtir a turminha da Patrulha Canina no RioMar Aracaju

Que tal levar o seu pequeno para curtir os últimos dias junto com a turminha da Patrulha Canina? Até o próximo domingo, 24 de outubro, Marshall, Chase, Zuma e Everest vão estar esperando a criançada na Baía da Aventura para uma diversão animal. A atração está localizada na Praça de Eventos Mar e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 12h às 21h

No espaço, crianças de 2 a 12 anos de idade podem aproveitar a visita à cidade onde mora a turminha e passear no playground, ir até a prefeitura, na padaria, brincar na cama de gato, vestir as roupas dos amigos da Patrulha utilizando a realidade virtual, curtir jogos com simulador de voo, além de tirar fotos no Picture Spot.

E a novidade é que a Baía da Aventura está pronta para o Halloween. Por lá bruxas, caveiras, zumbis, múmias e abóboras assustadoras estão à solta! E as crianças que visitarem o espaço até domingo vão ganhar como lembrança da turminha um kit de travessuras e gostosuras com almanaque + tattoo horripilante + guloseimas.

Para participar da diversão é só chegar. O evento é gratuito mediante cadastro no RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais. O valor arrecadado será revertido para as ONGs Adasfa e Anjos e os projetos Bicho no Campus e Canto Animal, que acolhem animais em situação de abandono e maus-tratos e lutam pelos direitos de cães e gatos.

Serviço

O quê? Evento licenciado Nickelodeon ‘Patrulha Canina’

Quando? Até 24 de outubro.

Onde? Praça de Eventos Rio – RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito. A entrada no evento será mediante ao cadastro no RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais. Todo valor arrecadado será revertido para as ONGs Adasfa, Anjos, Bicho no Campus e Canto Animal.

Classificação etária? Crianças de 2 a 12 anos.

Horário de funcionamento? De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 21h

Da assessoria

Foto: Allisson Lima