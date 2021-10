UNINASSAU Aracaju realiza projeto Campus Aberto 

Evento reúne estudantes e sociedade para conhecer o campus e as opções de graduações

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, realiza, no próximo dia 23, das 9h às 12h, o projeto Campus Aberto. A atividade tem por objetivo apresentar a Instituição a alunos do Ensino Médio e parte da sociedade interessada em seguir carreiras de nível superior. O evento acontece de forma presencial, sendo limitado para 400 pessoas, respeitando as regras sanitárias devido a pandemia, conforme a determinação do Comitê Cientifico do Governo do Estado.

A coordenadora acadêmica da UNINASSAU, Alamisne Gomes Silva, explica que o Campus Aberto pode ser considerado uma feira de profissões, na qual cada carreira será exposta e os candidatos poderão vivenciar a universidade como um todo. “Os visitantes estarão percorrendo o campus, incluindo os laboratórios, biblioteca, espaço de convivência e conhecer as profissões de forma mais prática”, ressalta a professora.

Para receber os visitantes, os coordenadores e alguns colaboradores da Instituição estarão disponíveis em diversos setores do Centro Universitário. “Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre qual carreira seguir. Por isso, os coordenadores estarão apresentando os cursos de forma prática”, explica Alamisne.

O evento é gratuito e aberto ao público. Os interessados podem realizar a inscrição no site extensao.uninassau.edu.br.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães