Vereador continua a cobrar a reabertura do PAC do Siqueira Campos

Na manhã desta quinta-feira (21), o vereador Anderson de Tuca (PDT) relembrou as diversas vezes em que cobrou um posicionamento da Polícia Militar de Sergipe e do Governo do Estado em relação ao Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Siqueira Campos, nas proximidades da praça Dom José Thomaz. O PAC está desativado a cerca de um ano, a justifica que chegou até o vereador, seria porque o prédio onde estava alocado, precisou ser devolvido.

“Quando conversamos com o comandante, ele se mostrou sensível, disse que tinha preocupação com o retorno desse PAC. Pedimos também ao governador para que ele pudesse ver a possibilidade da reabertura, o mais rápido possível. Já tem aproximadamente um ano que a população nos procura, nos cobra e é nosso dever, como representantes de Aracaju, garantir mais segurança”, disse Tuca.

por Letícia Mendonça