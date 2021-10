Morre nesta sexta-feira, Carlos Henrique, dono do Licor Gabriela, na cidade de Aracaju

Morreu nesta sexta-feira (22) o proprietário do Licor Gabriela, localizado na rua Rafael de Aguiar, no bairro Cirurgia, em Aracaju, Carlos Henrique de Oliveira Santana.

Carlos Henrique era um incentivador da cultura sergipana e nordestina e deixa um significativo legado em Aracaju, por tantos anos agradando o povo com o Licor da Gabriela, feito de cravo e canela.

O corpo está acontecendo no Velatório Piaf, na Rua Porto da Folha. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, no conjunto Costa e Silva.

Foto Silvio Rocha/PMA