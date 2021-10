Hospital de Cirurgia abre seleção para Processo Seletivo de Residência Médica

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) comunica que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica de 2022.

A partir de agora, a seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Residência (ENARE), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Dessa forma, através do exame, o interessado poderá se candidatar a uma vaga em alguma das instituições participantes.

Inicialmente, o candidato deve participar do processo seletivo – composta por Exame Escrito e Análise Curricular – e, somente após a etapa de classificação, escolher para qual especialidade e instituição deseja concorrer.

O Hospital de Cirurgia irá ofertar 31 vagas, distribuídas entre as seguintes especialidades:

• Cardiologia: 4 vagas;

• Cirurgia Cardiovascular: 1 vaga;

• Cirurgia Geral: 3 vagas;

• Cirurgia Vascular: 2 vagas;

• Clínica Médica: 8 vagas;

• Neurocirurgia: 2 vagas;

• Psiquiatria: 3 vagas;

• Medicina da Família e Comunidade: 4 vagas;

• Ortopedia e Traumatologia: 2 vagas;

• Medicina Intensiva: 2 vagas.

Para ingressar nos Programas de Residência Médica em Cardiologia e em Cirurgia Vascular, os candidatos devem ter concluído uma especialidade prévia.

As inscrições seguem até o dia 8 de novembro e devem ser realizadas por meio do site do ENARE, sob pagamento de taxa de R$ 270,00 para todas as especialidades.

Para conferir os pré-requisitos e documentação necessária para inscrição, confira o edital do Exame.

*O que?*

Inscrições para Processo Seletivo de Residência Médica de 2022.

*Quando?*

De 20/10/21 a 08/11/21.

*Como?*

https://enare.ebserh.gov.br/

*Edital:* https://enare.ebserh.gov.br/concursos/arquivos/ed_1_2021_enare_medicos.pdf?