Alunos e professores da rede estadual podem se inscrever no Torneio 

Os alunos e professores das redes pública e particular de ensino já podem se inscrever no Torneio de Educação Financeira, promovido pelo Instituto XP e ChatClass. A competição será voltada para estudantes do 9º ano e Ensino Médio, e todo o seu conteúdo será dinâmico e alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e será aplicada 100% no ambiente digital do WhatsApp. Para se inscrever, o professor interessado deverá acessar o site oficial do torneio (https://www.torneiodeeducacaofinanceira.com/). De acordo com as regras do torneio, o aluno precisa estar atrelado à turma de um professor cadastrado na plataforma para participar e as atividades poderão ser realizadas até o último dia da competição, em 19 de novembro.

O Torneio de Educação Financeira é um concurso cultural com o objetivo de incentivar o aprendizado de finanças, e oferece premiação aos participantes. Professores de todas as matérias de escolas públicas e privadas do ensino Médio podem criar turmas. Os estudantes fazem as atividades, interagem com a Inteligência Artificial e, ao final do concurso, há o ranking com pontuação e premiação ao final. Ao final do concurso, os 75 professores e 75 alunos com melhor pontuação concorrerão a notebooks, kindles e vale-compras, de acordo com a colocação por região do Brasil.

De acordo com Jorge Monteiro, técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seades/Seduc), o torneio é de grande importância para os jovens estudantes. “Em tempos tão difíceis, é de extrema importância que os nossos estudantes comecem a perceber a necessidade de ter acesso à Educação Financeira. Isso pode influenciar diretamente na sua formação profissional, caso eles façam a opção por cursos universitários, que estejam relacionados com essa área, como economia, administração, etc”, disse.

Assessoria de Comunicação da SEDUC