Caixa d’água descoberta Santa Luzia vira pousada para urubus

Moradores do povoado Feirinha, zona rural de Santa Luzia do Itanhy, localidade onde reside o desportista e folclórico, João Milunga, e onde mora o ex-vereador Adelson, estão precisando urgentemente dos trabalhos da prefeitura de Santa Luzia do Itanhy, para consertarem algumas situações que levantam as reclamações deles.

De acordo com um morador da Feirinha, há mais de noventa dias que a caixa d’ água, que fornece água para mais de cento e vinte famílias dessa comunidade, está descoberta. “Os trabalhadores da prefeitura estiveram aqui há três meses para tomarem conhecimento desse problema, levaram a tampa para consertar, mas até agora não voltaram para tampar a caixa”, disse um morador que não quis se identificar.

Os moradores estão com medo, achando que a água foi infectada com fezes de urubus, que já estão pousando nas beiradas da referida caixa d’ água. “Teve um dia que os urubus estavam pousando na caixa”, informou o morador.

Por Magno de Jesus Tribuna Cultural