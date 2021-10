Câmara do Jovem Empresário apresenta plano de estímulo aos negócios em Sergipe

A Câmara do Jovem Empresário do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, realizou a primeira reunião sob o comando de seu novo coordenador, Albérico Júnior, com a participação de representantes de vários segmentos do mercado empresarial, mostrando a força dos jovens no universo dos negócios, com a representatividade marcada no encontro, acontecido na manhã de sexta-feira (22), na sede da Fecomércio Sergipe.

Com a participação de cerca de 40 jovens empresários dos segmentos de direito, joalheria, arquitetura, agronegócio, tecnologia, mercado financeiro, engenharia, educação, energia solar, gastronomia, comércio de combustíveis, feiras e eventos, empreendedorismo digital, comércio de calçados, confecções, atividades esportivas, alimentação coletiva, plataformas de delivery, comércio automotivo, serviços de beleza, desenvolvimento de sistemas, cervejaria, recursos humanos e recrutamento, e comunicação empresarial, a Câmara do Jovem Empresário inicia sua nova gestão com o respaldo de uma grande quantidade de empreendedores do estado.

O coordenador da Câmara do Jovem Empresário, Albérico Junior valorizou a realização da reunião para os presentes, destacando que o objetivo da câmara é fortalecer o diálogo interempresarial, além de elevar a relação com os setores constituídos público e privado, para identificar as demandas e promover soluções dos problemas da atividade empresarial.

“A câmara está com uma grande pluralidade empresarial sob comando de jovens no estado e isso me faz trabalhar para promover a união entre os pares, para fortalecer o universo dos negócios em Sergipe. Nosso objetivo é buscar o entendimento dos problemas do exercício da atividade empresarial, para encontrar as soluções de forma eficiente e justa com os empreendedores, estimulando assim o ambiente de negócios em nosso estado”, destacou Albérico Júnior.

Representando o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, o superintendente do sistema, Maurício Gonçalves, apresentou o sistema para os jovens empresários presentes, explicou sobre as funções da Federação do Comércio e de seus braços operacionais Sesc e Senac, e como o sistema é importante para os empresários e colaboradores das empresas de Sergipe. Maurício falou sobre a necessidade do associativismo empresarial, através da composição sindical, além de apresentar produtos e serviços do Sistema Fecomércio para os empresários, fortalecendo a rede de relacionamento entre os empreendedores. Também falou sobre a atuação das câmaras empresariais segmentadas sob a chancela da Fecomércio.

“Nós do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, temos uma missão de promover o melhoramento do mercado em Sergipe, procurando agir para integrar as empresas, os empresários, de modo que se sintam mais valorizados e fortalecidos para o mercado que apresenta cada vez mais competitividade. Temos na câmara jovens que desenvolveram seus negócios do zero, tal como sucessores de empresas familiares que têm em seu trabalho, inovar e desenvolver ainda mais as empresas quando tudo se transforma a cada minuto. Por isso é importante estimular o diálogo, entender as demandas dos empresários e encontrar os melhores caminhos para resolução de problemas”, comentou.

Atestando a eficiência da Fecomércio em promover o melhor mercado, com justiça e valorização da atuação das empresas, o empresário do segmento de combustíveis Pedro Moraes ressaltou a importância da atuação da entidade nas demandas do seu setor, que foram atendidas e tiveram soluções encaminhadas pela ação da Federação do Comércio.

“A força da Fecomércio faz a diferença. O presidente Laércio Oliveira, ao ouvir demandas sérias de nosso setor, promoveu o diálogo entre vários agentes que têm relação com nossa atividade, atuando com muita importância nas demandas de meu setor. O que fizemos na Fecomércio, procurando soluções para nossos problemas foi fundamental, pois encontramos as soluções necessárias, por meio da ação eficiente da Fecomércio”, disse Moraes.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha