Case oferta testes rápidos de glicemia e pressão arterial para os usuários

Os usuários do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira, 21, com a oferta de testes rápidos de glicemia, de aferição da pressão arterial e de anticorpos da Covid-19. A ação faz parte de um dia inteiro de programação que envolve também os servidores da casa e integra as comemorações do Outubro Rosa e conta com a parceria da Funesa.

A programação, que teve início com os testes rápidos, incluiu sessões de beleza para as mulheres da unidade e atividades laborais na parte da tarde, conduzidas pelo professor de educação física, Giovane Oliveira, como informou a coordenadora do Case, Jéssica Santos Silva.

“O Case Acolhe, o Outubro Rosa tem como objetivo o fortalecimento dos laços de solidariedade e amor, bem como a consolidação da pauta da campanha, realizando um momento importante para levarmos, principalmente às mulheres, a mensagem do autoexame, do cuidado, do diagnóstico precoce do câncer de mama”, informou a coordenadora, acrescentando que a unidade está arrecadando lenços para doar a mulheres que lutam contra o câncer de mama.

Ela também evidenciou a parceria entre o governo do Estado e Universidade Federal de Sergipe, que tem possibilitado a realização de exames, inclusive da Covid-19. “Um trabalho em conjunto que tem trazido grandes resultados para a população e para a saúde pública de Sergipe”, falou.

A ação foi muito bem recebida pelos usuários que, convidados a fazer os testes, sentiram-se agraciados com a possibilidade de verificar como estava a saúde naquele momento, como expressou Givaldo Souza dos Santos. “Vim ao Case resolver um problema e fiquei grato em poder estar meu nível de açúcar e minha pressão arterial. A ação é muito válida”, declarou.

A usuária Andréa Delgado ficou satisfeita com o resultado dos exames. “Fico feliz com a iniciativa do Case em nos trazer os testes. É uma ação valiosa, porque pode nos dar tranquilidade, como foi o meu caso, ou pode detectar alguma irregularidade. Nesse caso, a pessoa toma conhecimento do problema e vai se cuidar”, considerou. De acordo com o coordenador da Força-Tarefa Covid-19, professor Lysandro Borges, surgindo casos novos de diabetes e hipertensão, o paciente será encaminhado para tratamento.

“No Outubro Rosa nós também estamos preocupados, além do câncer de mama, com o paciente que tem diabetes e hipertensão, por isso disponibilizamos para os usuários do Case 300 testes que avaliam a glicemia capilar, para detecção da diabetes; pressão arterial para verificar se os níveis estão controlados ou não; e os anticorpos da Covid, o igm e igg, com vistas a saber se medir de a vacina está fazendo efeito no paciente diabético ou hipertenso”, explicou Borges.

A realização dos testes foi possível graças à parceria entre o governo do Estado e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), conforme salientou o professor Lysandro Borges, destacando que a equipe de testagem é da Liga de Bioquímica Clínica, do Laboratório Bioquímica Clínica e da Força-Tarefa Covid-19, da universidade.

A assessora técnica da Procuradoria da Mulher, Patrícia dos Santos Erlichman, prestigiou o evento representando a procuradora Gorete Reis. “É uma ação maravilhosa e acredito que todos que dela participam sentem o quanto isso é importante”, opinou. A Procuradoria, segundo informou, tem a missão de acolher as mulheres vítimas de violência.