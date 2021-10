Caso Lorrany: homem de 42 anos matou, escondeu o corpo e “ajudou” a família procurar a criança que estava desaparecida

O homem identificado como Ricardo Alves da Costa, de 42 anos, suspeito de ter matado Lorrany Kethilly Santos, uma menina de seis anos, no bairro Santa Maria, confessou à Polícia Civil. a autoria do crime.

Lorrany desapareceu no final da tarde dessa quarta-feira (20), da porta de casa no conjunto Padre Pedro, na zona sul da capital sergipana. Segundo familiares, ela chegou a avisar a avó que estava saindo, porque um conhecido da família tinha chamado.

As informações são de que ele foi visto em companhia da criança por meio da análise de câmeras de segurança e relatos de testemunhas. Com a ajuda da população, policiais conseguiram achá-lo num local próximo onde o corpo da criança havia sido abandonado.

A mãe da criança contou que o suspeito contou que ele ajudou a procurar a menina e que estaria se preparando para fugir.

À polícia, o suspeito informou que trabalha na mesma rua em que a menina morava. Ele relatou que levou a criança para casa dele e lá tiveram contato íntimo.

Segundo o delegado Mario Leony, o homem confessou o crime e falou que encontrou a menina em frente ao local onde trabalha e a levou para casa, onde permaneceram por uma hora.

O suspeito está sendo indiciado por ocultação de cadáver, homicídio e pode ser indiciado também por estupro de vulnerável, se os laudos periciais comprovarem. Mesmo com a confissão do suspeito, a Polícia segue com as investigações.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito e aguarda decisão judicial.

Revolta – o suspeito foi inicialmente encaminhado à 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), mas moradores da região fizeram uma manifestação em frente ao prédio, atearam fogo em pneus e ameaçaram invadir o local. O suspeito foi transferido para outra unidade da Polícia Civil na capital sergipana, onde se encontra custodiado e à disposição das medidas cabíveis.