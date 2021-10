Colégio sergipano recebe prêmio ‘Escolas que Inspiram’

O Centro de Excelência Master recebeu, neste mês de outubro, o Prêmio ‘Escolas que Inspiram’, do Sistema Ari de Sá (SAS) – plataforma de conteúdo e de aprendizagem utilizada pela escola desde o ano de 2012. O colégio foi um dos homenageados da categoria ‘Alto Desempenho’, que elege as instituições que apresentaram bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. O Prêmio ‘Escolas que Inspiram’ tem o objetivo de identificar e reconhecer projetos pedagógicos inspiradores que, a partir de iniciativas educacionais, impactam positivamente escolas, colaboradores, pais e/ alunos.

Revisão para o Enem

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano acontecem nos dias 21 e 28 de novembro em todo o Brasil. E para dar aquela forcinha aos estudantes que irão realizar a prova, o Master Digital lançou a Mega Revisão Enem 2021. O novo combo da plataforma de ensino digital reúne mais de 100 horas/aula de conteúdo exclusivo, além de aulas ao vivo, material, acesso a banco de questões e tudo isso feito por uma equipe pedagógica altamente capacitada. A revisão acontece de 25 de outubro a 26 de novembro, com custo único de R$ 49,90. Para mais informações, acesse masterdigitaledu.com.br.

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como

