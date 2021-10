Corpo de Lorrany é sepultado no Cemitério São João Batista

O corpo de Lorrany Kethilly Santos, de apenas seis anos, foi sepultado na manhã desta sexta-feira (22), e causou muita comoção durante o corteja em Aracaju. Ela foi enterrada no Cemitério São João Batista, localizado no bairro Ponto Novo.

A menina foi encontrada morta nesta quinta-feira (1) no Morro do Avião, no Bairro Santa Maria, um dia após o seu desaparecimento.

O suspeito de estuprar e matar a vítima teve a prisão temporária decretada pela Justiça, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. O homem confessou o crime à polícia e disse que encontrou a vítima na rua e a levou para sua residência, onde realizou os abusos e depois a estrangulou.