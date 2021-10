Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuva moderada para as próximas 24 horas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta SMS, na manhã desta sexta-feira, 22, para a possibilidade de chuvas moderadas nas próximas 24h, na capital.

Com base nas informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), foi encaminhada mensagem para os mais de 50 mil números telefônicos cadastrados no Serviço de Alerta por SMS – 40199.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que as equipes da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada, tanto para continuidade das ações preventivas quanto para o atendimento às demandas que possam surgir em decorrência da chuva.

“Nossas equipes estão preparadas para atuar, monitorando as chuvas e seus possíveis impactos, principalmente nas áreas de risco. Adotaremos as medidas que forem necessárias para a redução de transtorno à população e estaremos com monitoramento reforçado”, salientou Luís Fernando Almeida.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, caso sejam identificados possíveis riscos. “O alerta auxilia a população para que possam redobrar o estado de atenção e acionem o órgão caso haja necessidade, de maneira que as equipes façam a avaliação dos riscos e adotem as providências cabíveis”, explica o secretário.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto Sérgio Silva