Edição 100% digital da Feira do Empreendedor começa neste sábado

Evento tem programação de cinco dias com capacitações exposição virtual e oportunidades de negócios

A partir deste sábado, 23, o Sebrae realiza a Feira do Empreendedor 2021, considerado o maior evento de empreendedorismo do país. Além de totalmente online e gratuito, pela primeira vez o evento vai contar com o envolvimento de todas as 27 unidades regionais do Sebrae. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas participem das atividades da feira, gerando R$ 100 milhões em negócios e 300 mil atendimentos.

Com o tema “Empreender é para Todos”, a edição 2021 trará uma programação marcada pela diversidade e inclusão para mostrar que o empreendedorismo é possível para todos os perfis de pessoas que desejam atuar nos diversos setores e segmentos de mercado. A Feira acontece té o dia 27 de outubro e as inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.feiradoempreendedor21.com.br.

“A Feira do Empreendedor é um momento muito esperado todos os anos e escolhemos atrações da melhor qualidade para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Especialmente neste ano, queremos que todos os empreendedores se sintam acolhidos para buscar conteúdos, soluções e serviços diversos que os ajudem a recuperar os prejuízos trazidos pela pandemia da Covid-19, mas também os estimulem a serem mais produtivos e competitivos no mercado”, destacou o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado

A estrutura da Feira foi montada virtualmente dentro da plataforma Sebrae Experience, que foi desenvolvida especialmente para proporcionar uma experiência inovadora e tecnológica para os participantes. O ambiente virtual de realidade 3D conta com cinco arenas digitais: Conhecimento, Negócios, Expositores, Retomada e Atendimento Sebrae.

Na Arena do Conhecimento, os empreendedores poderão acompanhar painéis de debates, palestras, aulas show e rodas de conversa programadas ao longo dos cinco dias da Feira. Serão quatros salas de transmissão com um total mais de 140 horas de programação dividida em 14 jornadas diferentes para atender os interesses dos mais variados perfis de empreendedores. Entre os grandes nomes confirmados para se apresentarem destacam-se o rapper, cantor, letrista e compositor Emicida, o ex-atleta profissional de natação e empresário na área de desenvolvimento humano Joel Moraes e o economista Ricardo Amorim, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do país, de acordo com a Revista Forbes, entre outros.

Arena dos Expositores

Na Arena dos Expositores, mais de 500 empresas apresentarão seus produtos e serviços em uma grande vitrine virtual para visitantes do todo o Brasil. Além de oportunidade de negócios, o espaço será um local para fazer networking e conhecer soluções de grandes marcas parceiras, como Americanas.com, Amazon, Go Daddy, Nuvemshop e Banco Digital. Na Arena da Retomada, os empresários vão encontrar diversos conteúdos e soluções voltados ao tema, como renegociação de dívidas, acesso ao crédito consciente, programas governamentais de crédito, bem como outros serviços financeiros. O ambiente vai disponibilizar um canal direto com atendentes de instituições financeiras do evento, de acordo com o perfil do negócio e localidade.

A Arena de Negócios será o local onde acontecerão rodadas de negócios nacionais e internacionais. A expectativa é que mais de 300 micro e pequenas empresas participem das rodadas, movimentando um volume de mais de R$ 25 milhões. Todas as rodadas são pré-agendadas, de maneira a permitir a preparação de compradores e vendedores. Para isso, os empreendedores se inscreveram com antecedência no site da Feira

Na Arena Atendimento Sebrae, os visitantes vão ser direcionados para os canais de atendimento remoto do Sebrae, como chat, whatsapp, telefone e e-mail. Também serão disponibilizados totens virtuais com informações sobre os principais programas nacionais do Sebrae, como o Brasil Mais, Sebrae Delas e, ainda acesso para download de materiais como guias, e-book, ferramentas e vídeos tutoriais com orientações para quem já tem sua própria empresa, é MEI ou quer abrir um novo negócio.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria