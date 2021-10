Eduardo Lima reitera a necessidade da criação do 7° Distrito do Conselho Tutelar

Não é de hoje que o vereador de Aracaju Eduardo Lima (Republicanos), vem apontando a necessidade do poder público chegar em bairros como o Santa Maria.

Situado na Zona de Expansão do município, a região que segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geográfia e Estatística (IBGE), possui uma população de aproximadamente de 200mil habitantes, já passou da hora de ter um olhar diferenciado das autoridades. No último dia 19, Eduardo Lima relatou aos colegas de parlamento na Sessão Ordinária da Câmara de Aracaju, que recebeu informações da Secretaria Municipal de Saúde e dos núcleos que tratam das estatísticas dos índices de violência contra crianças e adolescentes.

Os dados revelaram que as vítimas possuem idades de 10 aos 14 anos e que o aumento desta violência no momento se concentra nos bairros Santa Maria e Mosqueiro. Infelizmente no dia ontem, 21, a população do Santa Maria, presenciou mais uma tragédia ocorrida com uma criança de apenas 06 anos de idade.

Por esse e tantos outros motivos o parlamentar que é obstinado nessa luta reitera a necessidade da criação do 7° Distrito do Conselho Tutelar, como forma de fortalecer o sistema da garantia dos direitos da criança e adolescente e atender as necessidades das famílias que alí residem.

Fonte e foto assessoria