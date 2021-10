Gestores da Fundação e Lacen apresentam exames realizados para proteção das gestantes sergipanas

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) realiza o Programa de Proteção à Gestantes (Protege) destinado ao desenvolvimento de ações e serviços de promoções, prevenção e assistência às gestantes nos 75 municípios do Estado de Sergipe.

Ao todo, o programa realiza seis tipos de exames para HIV, Sífilis, Toxoplasmose IgM, Toxoplasmose IgG, HCV e HBSAG, no primeiro e último trimestre de gestação.

Para inserir os municípios no programa, a diretora Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta, Luciana Déda e o diretor Administrativo Financeiro, Guilherme Maia, realizaram uma visita ao prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes e a secretaria Municipal de Saúde, Carla Menezes.

“Esse é um programa fundamental para o acompanhamento pré-natal, das gestantes sergipanas, e o Lacen realiza os testes no laboratório de Sorologia. Temos profissionais e equipamentos de ponta para o processamento das análises”, destacou Luciana Déda.

Na ocasião, a biomédica do Laboratório de Sorologia, responsável pelo Programa de Proteção a Gestante, Maria Rosa Melo Alves, fez uma apresentação para todos os gestores que abordou a metodologia utilizada pelo programa para realização dos diagnósticos, os aspectos referentes a coleta em papel de filtro, o armazenamento e o transporte das amostras ao Lacen em Aracaju.

“Ações de parceria como essas, reafirmam o compromisso dos gestores públicos com a proteção as gestantes e prevenção aos índices de mortalidade materna e neonatal”, salientou a profissional.

Programas

De acordo com a gerente da Redelab, Silvia Virgínia Barreto, dentre as atividades do serviço está o contato realizado nos municípios para a pactuação de programas como o Protege. “Fazemos o acompanhamento das amostras através do sistema online GAL, dando assistência total ao município in loco, desde a explanação do programa até os treinamentos, através da educação continuada”, ressaltou a biomédica ao citar que o Lacen libera os laudos com os resultados dos exames em até 24 horas. “A partir do momento de chegada das amostras ao laboratório central”, finaliza.

