“Humana”? PMA apreende frutas de informais com o povo passando fome! 

Uma cena triste que ganhou repercussão nas redes sociais: a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) promoveu uma operação no Centro da capital e, de forma truculenta, ao fiscalizar os trabalhadores informais da área, recolheram os produtos de vendedores que, supostamente, estavam em situação irregular. Mercadorias, como carrinhos carregados de frutas, foram abruptamente tomados e jogados em cima da carroceria do caminhão do órgão.

Na operação, um grande número de fiscais da Emsurb atuaram contra os pequenos comerciantes com a segurança promovida por diversos homens da Guarda Municipal da PMA. A gestão municipal justifica a ação truculenta que viralizou nas redes sociais com a “desobediência e reação” dos trabalhadores. Para este colunista, este não foi o primeiro e nem será o último de abusos registrados durante a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à frente da administração…

O incidente ocorreu justamente no dia em que o prefeito transmitia o cargo para a vice-prefeita porque tem que cumprir uma agenda de compromissos oficiais em Dubai! E, diga-se de passagem, só ocorreu porque a Prefeitura de Aracaju tem muita dificuldade em dialogar com os mais pobres, em entender e respeitar o trabalho dos informais. Os conflitos na região central se repetem há algum tempo e as autoridades não resolvem, ou melhor, só haverá alguma medida quando, infelizmente, uma tragédia ocorrer…

Agora, como perguntar não ofende, onde está o olhar social da gestão de Edvaldo? Quando da campanha eleitoral, o que mais se houve é que o prefeito é “humano”, que pensa no próximo; o que custa colocar todos aqueles fiscais para tentar padronizar a situação, mas com diálogo exaustivo com os vendedores ambulantes? Enquanto Edvaldo está indo para Dubai, como “amigo do rei”, os fiscais da gestão dele tratam os trabalhadores com o “rigor da lei”…

Estamos enfrentando os reflexos do pós-pandemia, com uma crise econômica afetando diversos países, e no Brasil não poderia ser diferente. Gostando ou não, a “conta chegou” para a teoria do “fique em casa que a economia a gente vê depois”. O desemprego aumentou, a fome se instalou e a inflação cresceu. Está tudo muito caro e muita gente já passa por dificuldades. A informalidade “explodiu” em meio a tanta instabilidade e os governantes precisam saber conviver com isso.

Este colunista não vai aqui levantar a bandeira da ilegalidade, mas também não vai deixar de reconhecer que, diante de tanta gente enfrentando problemas financeiros, que é necessário ter um pouco mais de bom senso para entender a “dor do próximo”; quem está trabalhando, mesmo que na informalidade, com um carrinho de frutas, não pode ser tratado como bandido! Com tanta gente passando fome, usar força policial para apreender frutas de ambulantes? Vá ser “humano” assim lá em Dubai…

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) indeferiu mais uma vez o pedido de tutela de urgência impetrado pelo diretório regional do PODEMOS e por Carlos dos Santos Silva, solicitando o afastamento da deputada estadual Gracinha Garcez (PSD), que assumiu a vaga deixada por Diná Almeida (PODEMOS), cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em setembro deste ano.

A ação alegava que Gracinha não poderia ter assumido o cargo devido a uma “infidelidade partidária” sem justa causa, visto que se desvinculou do partido PODEMOS para se filiar ao PSD no ano passado. Entretanto, a assessoria jurídica da ex-prefeita de Itaporanga d’Ajuda recorreu e provou, em suas peças de defesa, a existência de justa causa para a desfiliação partidária, incluindo descriminação política pessoal sofrida pela acionada. Por não preencher os requisitos necessários à concessão da medida, o juiz, que é o relator do caso, indeferiu o pedido do Podemos.

Empréstimo I

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou, por maioria, o projeto de lei do Poder Executivo que o autoriza a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. no valor de até R$ 200 milhões, com a garantia da União. Os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Kitty Lima (Cidadania) votaram contra a proposta.

Empréstimo II

Em sua justificativa o Poder Executivo explica que a operação de crédito visa dar continuidade ao projeto de recuperação estrutural das rodovias estaduais prioritárias, conforme programação contida no Planejamento Estratégico 2019-2022 e no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

Fase I

Em 2020 o Poder Executivo deu início ao Programa Pró-Rodovias, com a contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, linha de crédito FINISA, no valor de R$ 200 milhões. A Fase I do Programa conta com 15 intervenções, com cerca de 300 km de malha viária a serem recuperadas.

Fase II

Por sua vez, a Fase II, conta atualmente com 11 trechos de aproximadamente 175 km, totalizando cerca de 475 km nas duas fases, tanto com recursos de operações de crédito, quanto com recursos próprios do Estado.

Pró-Rodovias

Ainda em sua justificativa, o Poder Executivo pontua que a execução do Programa Pró-Rodovias implicou, até o mês de julho de 2021, o pagamento de cerca de R$ 68,7 milhões, com recursos do FINISA e de cerca de R$ 45,4 milhões com recursos próprios. Uma emenda proposta pela deputada Kitty Lima foi rejeitada por maioria.

Protesto na Barra

Aprovados no concurso público da Barra dos Coqueiros se mobilizaram, na manhã dessa sexta-feira (22), em frente ao Fórum da cidade, para protestar e cobrar a nomeação dos aprovados. A informação é que a prefeitura teria que exonerar contratados e comissionados para proceder a nomeação, o que não ocorreu até agora pelo prefeito da cidade.

Nomeação no TCE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), prestigiou o ato ocorrido na presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) em que o governador Belivaldo Chagas (PSD), nomeou o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, Luis Alberto Meneses, para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, em decorrência da aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza.

Alese aprovou

O plenário da Assembleia Legislativa ratificou a aprovação pela Comissão Especial da Alese sobre o projeto de Decreto Legislativo da Mesa Diretora que versava sobre a indicação de Luis Alberto Meneses, que agora já está apto para ser empossado no Tribunal de Contas. O Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão, após a sustentação do voto pelo relator, deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB).

Luciano Bispo

Para Luciano Bispo tem sido uma das referências de sua gestão na Alese o trabalho para manter uma relação harmônica com os demais poderes e órgãos auxiliares. “O Tribunal de Contas é uma instituição séria e respeitada, que atua em sintonia com a Alese no Poder Legislativo. Fiz questão de prestigiar toda a Corte de Contas, em especial o conselheiro Luis Alberto Meneses que certamente vai somar e fortalecer ainda mais esta instituição”.

Ricardo Marques I

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) defende a necessidade da instalação da CPI da Covid no parlamento municipal, levando em consideração que muitos assuntos precisam ser investigados com mais cautela. O parlamentar falou que assuntos graves estão sendo investigados pela Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público de forma mais técnica e reforçou que é preciso criar uma CPI para focar nos fatos que estão ocorrendo em Aracaju.



Ricardo Marques II

“Muita gente perdeu entes queridos e enfrentou muitas dificuldades para internação em hospitais, não podemos ficar de braços cruzados. A CPI tem o objetivo de investigar e é esse o nosso papel, afinal estamos aqui defendendo os interesses da população, somos representantes deles”, defende. Ricardo Marques disse que existem muitos questionamentos e a população merece as respostas.

Ricardo Marques III

“A CPI tem essa função e quem ganha é a população que vai ter acesso a todas as informações como detalhes do incêndio no Hospital Nestor Piva que não foi um caso isolado, alguns meses antes, foi registrado um incêndio com menor proporção no Hospital Fernando Franco. Diversas dúvidas ainda existem em relação ao Hospital de Campanha desde a sua instalação e também queremos saber como o servidor público conseguiu transferir dinheiro da Secretaria da Saúde para a sua conta pessoal. Tenho certeza que daqui para frente vão aparecer mais outros problemas e é necessário investigar”.

Laércio Oliveira I

Em discurso no Plenário, o deputado federal Laércio Oliveira destacou a riqueza do solo de Sergipe quando o assunto matéria-prima necessária para a produção de fertilizantes. Por outro lado, o Brasil corre o risco de desabastecimento em função da grande dependência de fertilizantes importados. Por isso, o governo federal está criando o Plano Nacional de Fertilizantes.

Laércio Oliveira II

“Apresentei um projeto tem o objetivo de desonerar o setor para estimular a produção nacional, servindo de base para o Plano, para que ele possa trazer medidas concretas para estímulo à produção nacional de fertilizantes, destravando os diversos gargalos existentes”, afirmou o deputado, lembrando ainda que fertilizante é fundamental para a segurança alimentar.

Destaque nacional

Laércio afirmou que Sergipe tem uma posição de destaque nacional na produção ureia, amônia e potássio. Além do que está situada em Sergipe a única mina de produção de potássio do Brasil e também uma unidade de fertilizantes nitrogenados Unigel, e muitas misturadoras que, no conjunto, representam uma importante cadeia econômica do Estado. “Temos reservas minerais e disponibilidade de grande volume de gás natural que poderão viabilizar uma ampliação da oferta de fertilizantes produzidos no Estado”.

Emília Corrêa I

Após ter conhecimento da confirmação, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da transmissão comunitária da variante Delta em Sergipe, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) esboçou preocupação sobre o assunto durante pronunciamento na Câmara de Vereadores. A transmissão comunitária é aquela em que não é possível rastrear a origem da infecção e indica que o vírus está circulando entre a população.

Emília Corrêa II

De acordo com a parlamentar, mesmo com o avanço considerável da vacinação, o momento ainda é de cuidados. “A transmissibilidade dessa variante Delta, também conhecida como variante indiana, é três a quatro vezes maior que a cepa original. Ou seja, é muito sério. Não estamos livres. A pandemia ainda existe. Já progredimos muito no quesito vacinação, é verdade, mas não podemos recuar nos cuidados de biossegurança para evitar o contágio do vírus”, declarou.

Paulo Júnior

Quem já começa a ser articular nos bastidores é o vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo Júnior, filiado ao MDB de Fábio Reis e Jackson Barreto. Paulo Júnior, em recente entrevista ao Portal Lagarto Notícias, confirmou a sua pré-candidatura a deputado estadual. O jovem político é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão.

Feira de Livro I

Lançamentos de livros, sessões de autógrafos, declamações, Cosplay, exposição de carros antigos e shows artísticos serão uma das atrações da Feira de Livro de Itabaiana, evento cultural que acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro no Shopping Peixoto. O evento é realizado pelos escritores Antônio Saracura e Domingos Pascoal. Todos os protocolos de segurança estarão garantidos.

Feira de Livro II

A estrutura do evento estará espalhada por todo corredor do shopping, além das exibições na Praça de Alimentação. Na programação bastante eclética contará com a apresentação da Sociedade Filarmônica 28 de Agosto (SOFIVA), aboios, modas de violas, clube de astronomia, amostra de artes plásticas e entrega de troféus pelo Shopping Peixoto em homenagem a incentivadores da cultura.

Antônio Saracura I

De acordo com o organizador, Antônio Saracura, este evento é um seguimento da Bienal do Livro de Itabaiana. “Estamos promovendo semanalmente eventos virtuais, com lives, e nos dias 30 e 31 de outubro, no Shopping Peixoto, iremos realizar o evento presencial. Além da toda a programação, estaremos distribuindo Biens, moeda válida no evento, para os estudantes de escolas públicas que apresentarem a carteirinha e estiverem acompanhados de professores”, comentou.

Antônio Saracura II

Outro ponto destacado pelo motivador cultural é a presença de escritores. “Até o momento temos 30 escritores confirmados, que enviaram e-mail garantindo a participação. Nossa ideia é que este evento seja realizado em anos pares, que não acontece a Bienal, para continuar incentivando a cultura em Sergipe. Agradeço a colaboração dos organizadores da Bienal, Honorino Júnior, Carlos Eloy e Jamisson Machado”, disse Saracura.

Movimento contabilista I

Com mais de 30 anos de atuação profissional, a candidata à presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) pela Chapa 1, Salete Barreto, é considerada um símbolo de ética, força e luta em defesa da inclusão das mulheres na profissão. Essa trajetória no movimento contabilista lhe rendeu reconhecimento entre a classe e o apoio de grandes nomes da categoria.

Movimento contabilista II

De acordo com o atual presidente do CRCSE, Vanderson Melo, o Conselho de Contabilidade tem tido gestões austeras e transparentes, que aplicaram os recursos de acordo com a legislação. Para ele, o grupo liderado por Salete Barreto é capaz de manter as boas práticas que transformaram o CRCSE em uma instituição de respeito e credibilidade.



Vanderson Melo

“A líder da chapa, a contadora Salete Barreto, é comprometida, séria, já conhece o CRC e estará rodeada de pessoas íntegras e competentes, para que o seu conselho continue em boas mãos e orgulhando a classe contábil sergipana”, afirma Vanderson Melo.

Ângela Dantas

A ex-presidente do CRC, Ângela Dantas, conhece Salete Barreto há anos e classifica a contadora como uma profissional respeitada e querida, com experiência e conhecimento da classe, que ocupou importantes cargos nas entidades contábeis sergipanas, inclusive no SESCAP, onde é diretora.

