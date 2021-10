Maratona Cultural inicia programação da semana com música e pole dance

A suavidade dos instrumentos de sopro se espalhou pela praça General Valadão como brisa, no fim da tarde desta quinta-feira, 21. Enquanto muitos aracajuanos ainda saíam do trabalho no centro comercial de Aracaju, o projeto Quinta Instrumental, em mais uma edição, presenteava a cidade com uma apresentação recheada de talento.

Lucas Jamaica Group, em um quarteto de artistas com domínio do jazz clássico, abriu caminho para uma noite iluminada de arte musical. A atração faz parte da Maratona Cultural de Aracaju, planejada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), para entregar à sociedade os projetos fomentados com recursos da Lei Aldir Blanc na capital sergipana.

“É a primeira vez que me apresento no Quinta Instrumental e me sinto muito feliz e muito honrado por subir nesse palco onde muitos artistas consagrados já passaram. Estou muito feliz e grato a Funcaju pela oportunidade”, disse o saxofonista Lucas Jamaica.

A segunda apresentação da noite ficou por conta de Tainá Teles que deu um show no pole dance e garantiu muitos aplausos da plateia. “Pra mim sempre foi difícil imaginar que o pole dance poderia estar no Centro de Aracaju e poder estar aqui hoje está sendo uma realização pessoal. Sou muito grata à Lei Aldir Blanc e à Prefeitura pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui hoje”, disse Tainá.

E fechando a noite com chave de ouro, a cantora Lilian Lee fez uma apresentação de voz e violão com músicas autorais e clássicos da MPB. “Eu estou bem emocionada em estar aqui. Essa foi minha primeira apresentação ao vivo com o público depois da pandemia. Curti muito estar aqui e poder olhar para o público cara a cara”, disse.

Maratona Cultural

As apresentações culturais seguem nesta sexta-feira e sábado, 22 e 23, respectivamente, com os espetáculos teatrais Piedade, a seu dispô, da Dicuri Produções, e Fabular, de Camilo Tostes, além da roda de samba Varandas dos Ademas. Todos os detalhes da programação podem ser acessadas no site www.maratonaculturalaju.com.br.

