Mitidieri acha que definir esse ano o nome do candidato da base a governador é importante

Na manhã desta sexta-feira (22) o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que põe seu nome à disposição da base aliada, para ser o candidato do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), desabafou: “se não for para escolher o nome do candidato até dezembro, que o faça em agosto de 2022.

À noite, ao Faxaju Online, Fábio Mitidieri explicou que, na sua visão “definir esse ano o nome do candidato a governador pelo grupo é importante, para alinharmos a eleição proporcional. em razão da formação de chapas parlamentares”.

Acrescenta que “prefeitos, deputados, vereadores, lideranças, candidatos… todos esperam uma definição para futuras alianças”. E acrescenta: “mas senão formos definir esse ano, então, não faz mais sentido definir antes das convenções”.

O deputado Fábio Mitidieri conclui deixando tudo bem claro: “outra coisa, continuo alinhado com o governador Belivaldo Chagas. Meu relógio é o dele. Tenho minha posição, mas vou acompanhar a decisão do grupo”.