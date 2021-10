Muda o cenário na base aliada?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O adiamento da escolha do nome para disputar o Governo em 2022 pela base aliada aparentemente deu um recuo entre os prováveis candidatos, em razão das conversas que passaram a rarear, embora o assunto fervilhe nos bastidores. De qualquer forma ouve-se as mais diversas opiniões, uma delas é que os dois mais citados são o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ontem eles se encontraram e tiveram conversa amistosa, como cumprimentos pela viagem que o prefeito está fazendo a Dubai, embora o objetivo principal tenha sido mostrar que a unidade no bloco se mantém cada vez mais forte.

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) mantém a posição de disputar Governo ou Senado e se desdobra em visitas a lideranças políticas. Embora exiba com maior intensidade o seu trabalho, tem um estilo mais brando de apresentar popularidade, mesmo que tenha influência dentro da estrutura política montada. O conselheiro Ulices Andrade também passou a se mexer com maior vigor, conversando com segmentos importantes da política e se preparando para uma ação dentro do tempo que seja conveniente a um desligamento do TCE. A perspectiva de que a escolha feita depois de dezembro, ou até final de janeiro, ou ainda depois do carnaval, dificilmente o seu nome também não estará à disposição da base aliada, dentro da avaliação final do governador Belivaldo Chagas.

Entretanto, nesses últimos dias, o nome do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, atinge regiões fora da grande Aracaju. Políticos do agreste, sertão e de regiões como Centro-Sul, Sul e baixo São Francisco começam a citar seu nome pelo trabalho que realiza na Capital. Sem grande intensidade, porque o prefeito não é muito afeito à formação de bases políticas, mas só o fato de começar a chamar a atenção, já causa certa surpresa, principalmente sobre o que se fala dele antes em relação a desconhecer outras cidades além de Aracaju. O Fábio Mitidieri é um nome com boa força e não está sendo reduzido o seu potencial político eleitoral, mas as citações a Edvaldo passam a ser uma esperança de que ele está chegando além fronteiras municipais.

Lógico que não há receio de qualquer cisão, mas se tem uma visão de que a escolha não será tão fácil como se imaginava.

Katarina treina

A vice Katarina Feitoza está prefeita desde ontem, com a viagem de Edvaldo Nogueira, que ficará ausente por dez dias. Ele participa de Expo 2020, em Dubai.

*** Katarina foi indicada pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB) para vice na chapa de Edvaldo, na disputa pela Prefeitura em 2020.

*** Aliados mais próximos do prefeito disseram, em tom de brincadeira, que Katarina começa a treinar para assumir o cargo definitivamente, caso Edvaldo consolide sua candidatura a governador.

Edvaldo e Mitidieri

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), ambos pré-candidatos a governador bela base aliada, discutiram ontem o direcionamento de emendas para Aracaju.

*** Também trataram de questões relacionadas à indicação do grupo governista para a sucessão estadual no pleito de 2022.

Amizade continua

Durante a conversa com Fábio, Edvaldo disse: “estamos juntos, somos amigos, fazemos parte do mesmo grupo e encontraremos o melhor caminho”. Referia-se à escolha do candidato.

*** O deputado Fábio Mitidieri completou: “a amizade entre nós dois continua a mesma”.

*** Na opinião da maioria dos que integram a base, é da continuidade dessa amizade que vão precisar, depois da indicação de algum deles para candidato a Governo.

Ulices se anima

O conselheiro Ulices Andrade revigorou as conversas sobre candidatura a governador, dentro da possibilidade do anúncio do nome da base aliada ocorrer depois do carnaval.

*** Quem o acompanha admite que isso pode acontecer de forma real.

*** Nas conversas que vem mantendo com lideranças políticas Ulices tem mandado que aguardem mais um pouco. Está animado.

Tentativas de ter o PL

O senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador pelo partido, está trabalhando muito para ter o Partido Liberal como aliado.

*** Conversa com lideranças partidárias e se aprofunda à busca de entendimento, com participação na chapa majoritária.

*** O PL não se mostra uníssono em relação às composições, o que dificulta as conversas de todos os lados que vêm acontecendo.

Samuel e Republicanos

O deputado estadual Capitão Samuel tem 80% de possibilidade de filiar-se ao Republicanos para definir os seis nomes masculinos efetivos e os três femininos.

*** Todos serão recebidos pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, para definir detalhes. Samuel saiu satisfeito da reunião em Brasília.

Valmir em pré-campanha

O ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) esteve ontem em Estância e Indiaroba para conversar com lideranças dos dois municípios sobre eleições em 2022.

*** Francisquinho diz que não há alteração nas suas pretensões políticas e diz que pode ser candidato a governador, ao Senado ou a deputado federal ou estadual. Recusará apenas a vice.

*** Valmir ficará com Ulices Andrade caso ele dispute o Governo e está atendendo ao pedido de aguardar.

Violência causa indignação

A morte de uma criança no Bairro Santa Maria revoltou a população local e a sociedade como um todo. A violência causa indignação geral.

*** A vereadora Emília Corrêa (Patriota) escreveu: “Eu vi a foto da menina Lorrany… Antes e depois! Imagino a dor da família. Meu Deus”!

*** E continua: “a sociedade está doente e adoecendo mais… O que precisa acontecer mais? Quem responderá? Cadê tudo? Tá faltando ordem e amo”, disse.

Alerta à esquerda

O governador do Maranhão, Flávio Dino, está preocupado: “Divergências na esquerda não devem resultar em ataques que buscam deslegitimar posições ou dificultam imprescindíveis alianças futuras”.

*** E mais: “Não podemos perder de vista o enorme desafio da eleição de 2022. É preciso juntar coragem com serenidade para vencer e governar bem”.

PEC da Vingança

A PEC N. 5, chamada de PEC da vingança foi derrotada ontem na Câmara, veio para terminar com a autonomia do Ministério Público e aumentar a impunidade no País.

*** A PEC era defendida principalmente por parlamentares e partidos que foram alvo de investigações ou denúncias de corrupção, entre outros crimes, por parte dos procuradores da República.

*** A PEC da Vingança é de autoria do deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

*** De Sergipe votaram conta a PEC da Vingança os deputados: Bosco Costa (PL), Valdevan Noventa (PL), Fábio Mitidieri (PSD) e Gustinho Ribeiro (Solidariedade).

Rompimento do teto

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que estão usando precatórios e auxílio Brasil para justificar o rompimento do teto.

*** Para ele, “o objetivo real é acessar volumes bilionários de recursos em ano eleitoral, para fazer festa no Orçamento Secreto”.

*** – Ao destruir os fundamentos econômicos, o governo Bolsonaro afunda o país na inflação, disse.

Giro pelas redes sociais

Igor Gadelha – Presidente da Câmara prometeu exigir “carteira de vacinação”, mas haverá brecha para deputados que não se vacinaram entrarem na Casa.

Jair Bolsonaro – Sancionada a lei 6610/19 que proíbe que órgãos públicos pratiquem o sacrifício de cães e gatos de rua que estejam saudáveis.

Eduardo Moreira – Mais um dia daquela duvida cruel… mercado derretendo e dólar explodindo. Guedes está feliz ou triste?

Marcelo Ramos – Votarei contra qualquer proposta que não parta da premissa do pagamento integral dos precatórios em 2022 (PEC-23).

Metrópoles – Governador de São Paulo, João Dória, disputa com o gaúcho Eduardo Leite e com Arthur Virgílio o direito de concorrer ao Palácio do Planalto em 2022.

De Maria – A gente já está com a roupa da Argentina e a cara da Argentina. Eu disse que ia dar merda. Deu foi à fossa inteira eleger o ogro.

Uol Notícias – Veto à carne pela China tem relação com desgaste diplomático de Bolsonaro, dizem lideranças ruralistas.

Guilherme Amado – Ex-empregado depõe à Justiça e confirma que Bolsonaro sabia de corrupção dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro em seus gabinetes.