Polícia Civil frustra entrega de droga no município de Itabaiana

O Departamento de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, com o apoio da Delegacia de Campo do Brito e do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), interceptou uma entrega de drogas na tarde da quinta-feira, 21, no bairro Oviêdo Teixeira, município de Itabaiana. Três suspeitos foram presos e maconha apreendida.

O grupo foi detido durante ação que visava apurar o tráfico intermunicipal e a associação para o tráfico de drogas ilícitas no Agreste Sergipano.

Na investigação, foi levantada a informação de que aconteceria uma entrega de entorpecentes numa localidade conhecida como Cinco Estrelas. As equipes da Polícia Civil montaram campana, para identificar o fornecedor e distribuidores da droga, sendo capturados em flagrante dois homens transportando cerca de dois quilos de maconha.

A dupla, que estava em um veículo VW/Novo Voyage 1.6, cor prata, apontou o suposto proprietário do entorpecente, que também foi localizado e conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana. Os presos foram identificados como Gilvan de Almeida Fonseca, Clauber Neves de Santana e Jeferson Santos Batista.

As investigações do Denarc da Delegacia Regional de Itabaiana dão conta de que o trio é envolvido em outros delitos graves, com violência contra a pessoa. A suspeita é de que ele também seja integrante de uma organização criminosa.

Fonte e foto assessoria