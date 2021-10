Polícia Civil prende idoso investigado por pedofilia em Malhador

Policiais civis das delegacias de Malhador e de Moita Bonita prenderam um idoso investigado pela prática de atos de abuso sexual infantil e pedofilia. A prisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (21), em Malhador.

De acordo com a delegada Clarissa Lobo, ao longo dos últimos 15 anos foram identificados diversos relatos de fatos que indicam o envolvimento dele com crimes contra crianças e adolescentes. “Três procedimentos criminais correm na delegacia, com provas robustas que lastrearam as representações e culminaram na prisão”, esclareceu.

Conforme a delegada, o início das investigações se deu a partir do relato de uma das vítimas que, corajosamente, narrou fatos criminosos que aconteceram há muitos anos, quando ela ainda tinha oito anos. A partir das suspeitas, foram encontradas e identificadas outras vítimas, que já prestaram depoimento.

“Acreditamos que, com a prisão do suspeito, outras vítimas ainda podem aparecer. Importante que a comunidade saiba que o perigo para suas crianças e adolescentes pode estar em qualquer lugar, principalmente disfarçado em pessoas que estão supostamente acima de qualquer suspeita”, alertou.

