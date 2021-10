Prefeitura de Aracaju transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para 1º de novembro

Nesta sexta-feira, 22, a prefeita em exercício de Aracaju, Katarina Feitoza, assinou o decreto de número 6.598, transferindo o ponto facultativo do dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, para o próximo dia 1º de novembro, véspera do feriado do Dia de Finados, celebrado no dia 2.

Segundo a prefeita em exercício, a transferência vai otimizar as datas, potencializando o apelo turístico e evitando prejuízos aos comerciantes. “Unindo as datas, nós evitamos feriados quebrados no meio da semana, o que não é muito interessante nesse momento de retomada econômica, além de possibilitarmos mais opções para o segmento turístico”, afirma Katarina.

Em virtude da transferência, os órgãos que compõem a administração municipal de Aracaju estarão com suas atividades suspensas no dia 1º. Pelo decreto, somente os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade ficam excluídos da aplicação do ponto facultativo.

Foto assessoria