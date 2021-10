Prefeitura de Barra e Sebrae realizam curso para microempreendedor individual

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae -, realizará no dia 27 de outubro, o I Seminário Microempreendedor Individual. Esse evento acontecerá na quadra de esporte da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cruz, localizada na Av. Moisés Gomes Pereira, 260, na Barra dos Coqueiros, a partir das 9h.

Haverá a palestra do contador Tributarista; Bacharel em Direito; Perito; Consultor Financeiro e Tributário; consultor e Instrutor SEBRAE/SE, Rodrigo Dias Rosa, sobre Tributação para Mei. Em seguida, a especialista em Gestão da Educação, credenciada pelo Sebrae na área de políticas públicas, Mirya Córdova, abordará o tema: Oportunidade de negócio: Como prestar serviço para a Prefeitura;

De acordo com o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Thiago Sena França, as vagas são limitadas. “Serão abertas 50 vagas, então os interessados devem realizar a inscrição o mais rápido possível. O seminário tem como objetivo principal apresentar aos microempreendedores do município as vantagens de ser MEI. Além disso, será ministrada uma palestra voltada para os microempreendedores que queiram prestar serviços ao município”, explica Thiago Sena.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Indústria e Comércio e/ou de maneira online pelo Instagram da Secretaria @sic.barra. Além disso, o interessado pode acessar o link para a inscrição no site da Prefeitura de Barra dos Coqueiros: https://forms.gle/2sD4QPRz5oGZEza7A .

Fonte e foto assessoria