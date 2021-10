Prefeitura de Laranjeiras cria Balcão Municipal de Empregos

A Prefeitura de Laranjeiras sai na frente mais uma vez e cria o “Balcão Municipal de Empregos”. Este projeto é pioneiro em Sergipe e tem por finalidade informar e auxiliar a população a respeito da existência de vagas de emprego dentro e fora do município. Essas medidas são de extrema necessidade para reduzir o desemprego e incluir os laranjeirenses no mercado de trabalho.

Na prática, o Balcão vai funcionar da seguinte forma: a Prefeitura vai reunir as informações atualizadas acerca das vagas disponíveis no mercado de trabalho e cadastrar os trabalhadores interessados. Como também, o Executivo vai firmar parcerias com órgãos ou setores municipais e estaduais, que tenham como objetivo contribuir com a redução do desemprego e inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho.

A equipe técnica da gestão municipal também fará o cadastro de empresas interessadas em participar do projeto. Portanto, empresários e trabalhadores vão estar conectados. Dessa maneira, as empresas terão um banco de dados atualizado e poderão contratar os trabalhadores que residam em Laranjeiras.

“Esse projeto, pioneiro em Sergipe, vem reforçar ainda mais o que já estamos fazendo desde o início da gestão, mantendo um diálogo com as empresas para incentivar a contratação de mão-de-obra local. Assim como, estamos incentivando que esses mesmos empresários comprem no comércio local. Por falar em comércio local, criamos o cartão do servidor, para que os trabalhadores tenham mais crédito e usem no comércio da cidade mesmo, ou seja, o que podemos fazer para elevar a qualidade de vida dos laranjeirenses, estamos fazendo”, destacou o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.