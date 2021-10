Princípio de incêndio atinge agência do Banese no Augusto Franco, em Aracaju

Um princípio de incêndio foi registrada no inicio da manhã desta sexta-feira (22), em uma agência do Banese, localizada na Canal 4, no bairro Augusto Franco, em Aracaju.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi rapidamente controlado pela equipe de plantão no quartel central da corporação e não houve registro de vítimas.

De acordo com o CBM, a informação inicial passada aos bombeiros era de que possivelmente se tratava de um acionamento do sistema de segurança do banco, que libera um produto semelhante a fumaça, mas ao chegar no local, a equipe constatou que havia muita fumaça e fogo na agência.

Em nota, o Banese informou que “a agência não irá funcionar hoje”, informou o Banese. Ainda de acordo com a instituição financeira, os clientes que precisarem de atendimento presencial devem comparecer a outra agência do banco”.

Foto: CBM/SE