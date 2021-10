Rogério Carvalho é eleito um dos melhores senadores do Brasil pelo Congresso em Foco

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) foi eleito o 9º melhor senador pela votação popular da premiação Congresso em Foco de 2021, divulgada na noite desta quinta-feira (21). Esse é o terceiro ano consecutivo que o parlamentar sergipano figura entre os melhores senadores do Brasil.

Desde que assumiu o mandato de senador, Rogério Carvalho sempre esteve entre os 10 senadores mais bem avaliados pela premiação Congresso em Foco.

“Estar entre os melhores senadores do Congresso em Foco é um reconhecimento do nosso trabalho e do nosso compromisso com o povo sergipano, que nos confiou esse mandato de senador. Não deixa de ser também uma motivação para seguirmos lutando por dias melhores, por um Brasil mais justo e por um estado de Sergipe mais desenvolvido”, disse o senador Rogério.

A iniciativa de premiar os melhores congressistas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados está em sua 14ª edição. No total, a premiação Congresso em Foco 2021 teve quase 2 milhões de votos.

Este ano, o senador Rogério Carvalho já havia sido escolhido um dos “cabeças” do Congresso Nacional pela 28ª edição da pesquisa do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Além disso, foi escolhido entre os parlamentares mais influentes das redes sociais pela FSB/Comunicação e foi selecionado no ranking elite parlamentar da consultoria Arko Advice.

Por: Assessoria