SAESE realizará curso de Suporte Avançado de Vida em Anestesia

Neste sábado, 23, e domingo, 24, a Sociedade de Anestesiologia de Sergipe (SAESE) e a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), realizam mais um curso de Suporte Avançado de Vida em Anestesia (SAVA). O curso é promovido em parceria com Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) e acontecerá a partir das 8h, no Hotel Arcus, na Avenida Mário Jorge Menezes, 498, na Atalaia.

O curso terá carga horária de 16 horas e será coordenado pela Dra. Ana Paula Rocha Cronemberger, além dos instrutores: Dr. Fabrício Dias Antunes, Dr. Flávio Anncchino, Dr. Italvar Nilson Rios, Dr. Leonardo de Andrade e Dr. Vera Lúcia Fernandes.

Será um final de semana intenso de treinamento em reanimação para os anestesiologistas. Durante o curso, serão ministradas aulas teóricas e práticas de Suporte Básico de Vida, Suporte Avançado de Vida em Adultos, Parada Cardiorrespiratória e Anestesia, Cuidados Pós-reanimação e outros temas.

“Este é um curso de treinamento que além da reanimação, também trata da prevenção, monitorização da qualidade da reanimação e dos cuidados pós-parada cardíaca. Além de tudo isso treinamos em simuladores realísticos as manobras necessárias para o sucesso total da reanimação cardiopulmonar”, explicou o presidente da Saese e vice-presidente da Coopanest-SE, Dr. Áley Newton.

Ainda de acordo com Dr. Áley, durante a pandemia, os anestesiologistas tiveram que tomar a frente em situações de emergência. “Além do controle da via aérea, esses profissionais realizam as manobras de reanimação cardiopulmonar. Esse curso é padronizado pela SBA e todas as sociedades regionais podem oferecer para seus associados. Aqui em Sergipe, a cada dois anos, realizamos esse curso para nossos cooperados”.

“Realizamos este curso há dois anos, antes mesmo da pandemia. Durante a pandemia, todos os profissionais já estavam atualizados. Agora estamos realizando novamente, tanto porque o curso tem período de validade quanto pela importância da capacitação, pois é o treinamento que faz a perfeição”, acrescentou o presidente da Saese.

Curso de Ultrassonografia em Anestesiologia

E para encerrar o mês do anestesiologista, em comemoração ao Dia do Anestesiologista, no dia 16 de outubro, a Saese e a Coopanest-SE irão realizar outro curso no dia 30 de outubro. Será o Curso de Ultrassonografia em Anestesiologia.

“Muitas das técnicas anestésicas atuais, das manobras de reanimação, das manobras de intubação e de controle da via aérea, utilizam-se do ultrassom como uma forma de ter maior precisão e maior segurança no procedimento. Então os anestesiologistas, mais uma vez, estão se preparando para o que há mais novo em anestesia. Estamos treinando todos os cooperados para que tenham o domínio completo da técnica de ultrassonografia inserida na anestesiologia”, finalizou Dr. Áley.

