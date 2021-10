Sergipe recebe mais de 92 mil doses de vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira

Na tarde desta sexta-feira, 22, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu uma nova remessa do imunizante contra a Covid-19. Foram 92.430 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao Aeroporto de Aracaju às 12h20, em voo da empresa Gol. As vacinas, que estão acondicionadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos e serão utilizadas para a aplicação da segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos.

Até esta quinta-feira, foram distribuídas 3.393.515 doses da vacina contra a Covid-19 com os 75 municípios sergipanos, conforme informações da enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, salientando que deste volume, 2.774.815 foram aplicadas. “Deste total, 1.649.165 foram utilizadas na aplicação da primeira dose; 1.032 na segunda; 40.125 em dose única e 52.957 em reforço”, detalhou Ana Lira.

Com o volume de doses aplicadas, Sergipe alcança uma cobertura vacinal da primeira dose de 72,85% e avança para 46,26% na imunização completa, como disse Lira, enfatizando o esforço do governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde para consolidar o Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19.

Fonte e foto assessoria